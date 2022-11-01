В индийском городе Морви возобновились поиски пропавших без вести в результате обрушения пешеходного моста. Число погибших..

Обрушение моста в Индии: арестовано девять человек

В индийском городе Морви возобновились поиски пропавших без вести в результате обрушения пешеходного моста. Число погибших возросло до 134. Среди жертв есть дети.

Перед этим поиски длились 20 часов, но потом на ночь их приостановили.

Этот мост был построен ещё при британском правлении, в XIX веке. Его лишь недавно открыли снова после полугодовой реставрации. С моста открывается живописный вид на реку Мачху, и он был популярен среди туристов.

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В воскресенье на нём было много людей – и местных жителей, и иностранцев. По некоторым данным – несколько сотен. Люди праздновали индийский праздник огней Дивали. Тросы не выдержали, и мост рухнул. Люди упали в воду с десятиметровой высоты.

Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, прямо перед обрушением группа людей пыталась раскачать мост из стороны в сторону.

[местный житель]:

«Было правило, что одновременно на мосту могли находиться только 20-30 человек. Новые билеты должны были продавать лишь тогда, когда предыдущая партия людей выходит с моста с другой стороны. Но случился этот ужасный позорный инцидент – столько людей погибло из-за плохого управления».

Место трагедии – штат Гуджарат, откуда родом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он пообещал тщательно расследовать инцидент. Полиция уже арестовала девять человек, включая продавцов билетов и подрядчиков.

Родственникам погибших выплатят по 200 тысяч рупий (это около 2,5 тысяч долларов), а пострадавшим – по 50 тысяч рупий.

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