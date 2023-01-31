В Бразилии упал с моста автобус с футболистами

На юге Бразилии автобус упал с десятиметрового моста. В нём ехала юношеская футбольная команда. Погибло не..
Дата загрузки: 2023-01-31
На юге Бразилии автобус упал с десятиметрового моста. В нём ехала юношеская футбольная команда. Погибло не менее четырёх человек.
[Эгент Колен, полицейский]:
«Водитель потерял контроль над автобусом, и тот упал с моста, перевернулся и остался лежать на крыше».
По данным местных СМИ, ДТП произошло рано утром у муниципалитета Ален-Параиба в штате Минас-Жерайс. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Большинство из них – подростки, члены юношеского футбольного клуба Вилья Мария Элена из Рио-де-Жанейро.
Погибли трое подростков возрастом от 14 до 17 лет и один взрослый.
[мать пострадавшего в ДТП]:
«Много пострадавших. Сын сказал, что не знает, где его тренер, и мы ждём новостей».
Команда возвращалась с победой после участия в финале национального турнира. Там она выиграла титул среди юношей до 18 лет и заняла второе место среди юношей до 16 лет.
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