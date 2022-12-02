Бразильские пожарные спасают детей и взрослых с крыш зданий, окружённых водой. Сильные ливни обрушились на юг..

Реки вместо улиц и масштабные оползни: на юг Бразилии обрушились небывалые ливни

Бразильские пожарные спасают детей и взрослых с крыш зданий, окружённых водой.

Сильные ливни обрушились на юг страны, принеся масштабные наводнения и оползни.

Здесь, в штате Санта-Катарина, дожди превратили улицы в реки. Спасатели уже эвакуировали около 880 человек. Однако много людей по-прежнему ожидают помощи.

Местные СМИ показали кадры, на которых спасатели сами рискуют жизнью, чтобы достать людей из воды.

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Власти сообщают, по меньшей мере, о двух смертях и одном пропавшем без вести. По словам губернатора Санта-Катарины, это военный пожарный, который упал в реку с сильным течением.

Не менее 17 городов штата объявили режим чрезвычайной ситуации.

В соседнем штате Парана спасательные команды с собаками ищут людей в районе оползней. Пропавшими без вести считаются десятки людей. Подтверждена гибель двоих.

Оползни также отрезали доступ к главному порту, из которого по всей Бразилии доставляют зерновые и сахар.

Северо-восток страны также пострадал из-за плохой погоды. Чиновники подтвердили гибель одного человека.

Местные СМИ показали кадры с затопленными домами и размытыми дорогами в прибрежном штате Сержипи.

[местная жительница]:

«Дома я потеряла холодильник, плиту, кровать и все рабочие инструменты». [местный житель]:

«Я лишился телевизора, холодильника, блендера. Потерял почти всё, даже стиральную машину».

В это время года разрушительные наводнения происходят в Бразилии регулярно. Впрочем, власти на юге сообщают, что дождей в этот раз выпало намного больше средних показателей. В некоторых регионах их объём превысил норму в шесть раз.

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