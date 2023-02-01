Пожар в многоэтажке в Индии: не менее 14 погибших

По меньшей мере, 14 человек погибли в Индии в результате пожара в жилом многоэтажном здании. Это..
Дата загрузки: 2023-02-01
По меньшей мере, 14 человек погибли в Индии в результате пожара в жилом многоэтажном здании. Это десять женщин, трое детей и один мужчина. Большинство задохнулись дымом.
Трагедия произошла в городе Дханбад, втором по численности населения в штате Джаркханд. Он расположен на востоке страны.
Как сообщают, в квартире, где начался пожар, готовились к свадьбе. Возгорание произошло около шести часов вечера на третьем этаже. Возможно, причиной стала масляная лампа, но это ещё предстоит подтвердить в ходе следствия.
[пострадавшая]:
«Мы увидели, как дым проникает в комнату. Муж моей сестры сказал нам убегать, потому что начался пожар. Мы попытались спуститься вниз по лестнице, но стали задыхаться из-за дыма. Мы были на четвертом этаже. Нас было четверо. Потом я схватила своего ребёнка и бросилась на лоджию. Все побежали туда. Приехала полиция и спасла нас».
Пожар тушили четыре часа.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал выплатить им по 200 тысяч рупий, это около 2,5 тысяч долларов.
В Дханбаде это уже второй смертоносный пожар за последние четыре дня. Предыдущий был в частном доме престарелых. Погибло пять человек.
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