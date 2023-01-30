Трагедия в Пакистане. Автобус с пассажирами упал с моста и загорелся. Погибли десятки людей. [Фаисал Эдхи,..

Автобус упал с моста и сгорел: смертоносное ДТП в Пакистане

Трагедия в Пакистане. Автобус с пассажирами упал с моста и загорелся. Погибли десятки людей.

[Фаисал Эдхи, глава спасательной службы]:

«По дороге из Белы в Карачи есть мост, и автобус упал с него и загорелся. В результате погиб 41 человек, трое пострадали. Пострадавших доставили в местную больницу. Тела доставили сюда в Карачи для идентификации».

В автобусе было 48 человек. Он ехал в Карачи из Кветты, столицы провинции Белуджистан.

Тела некоторых пассажиров обгорели до неузнаваемости. В Карачи у больницы, куда их доставили, собрались родственники погибших.

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По данным властей, прежде чем упасть с моста, автобус врезался в его ограждение. Но что стало тому причиной, ещё предстоит выяснить в ходе следствия.

В Пакистане ДТП со смертельным исходом – явление частое. В стране редко соблюдают правила дорожного движения, а дороги в сельских районах, как правило, в плохом состоянии.

Так, в июне в провинции Белуджистан в глубокий овраг упал пассажирский фургон. Тогда погибло не менее 22 человек, включая девятерых членов одной семьи.

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