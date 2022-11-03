«Умные» буи помогут китам не сталкиваться с судами

«Умный буй» поможет мигрирующим китам. Это устройство, разработанное чилийскими исследователями, умеет «слышать». Благодаря ему китам помогут избежать столкновения с кораблями во время миграции из Антарктиды к экватору.

Его установила организация Blue Boat Initiative в районе острова Чилоэ. Это примерно в 1100 километрах от столицы Чили. В летний период этот район изобилует морской жизнью, включая синих китов и сейвалов.

[Соня Эспаноль, директор проекта]:

«Мы сможем слушать всё, что происходит под водой. И как только мы обнаружим китов, мы сможем предупредить корабли об их присутствии в реальном времени и, таким образом, избежать столкновений».

Буй работает с помощью программного обеспечения под названием «Прослушивание глубоководной океанической среды». Оно отслеживает звуки и использует искусственный интеллект для идентификации китообразных и их местоположения в режиме реального времени. Затем оно оповещает близлежащие суда, чтобы они могли уменьшить шум и избежать столкновений.

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Буй также оборудован различными океанографическими датчиками для мониторинга состояния океана и изменение климата.

В ближайшее время здесь установят как минимум шесть «умных» буёв. А конечная цель программы – разместить их по всему миграционному маршруту китов от Антарктиды до экватора.

В этом районе с многочисленными фьордами и островами также очень интенсивное морское судоходство. В результате создаётся звуковое загрязнение. А оно угрожает китообразным, которые издают звуки для навигации и охоты.

Инициативу разработали после почти десятилетия исследований. Её финансирует Министерство окружающей среды Чили.

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