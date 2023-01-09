«Умные» гаджеты уже давно вошли в нашу привычную жизнь. Но на выставке CES в Лас-Вегасе в..

От «умного» унитаза до дышащей подушки: новинки на CES

«Умные» гаджеты уже давно вошли в нашу привычную жизнь. Но на выставке CES в Лас-Вегасе в этом году это понятие значительно расширили.

Вот, к примеру, первый умный унитаз. Французская компания предлагает оборудовать его специальным датчиком, который будет прямо на месте делать анализ мочи.

Он проверяет сразу несколько показателей, а потом отправляет всю информацию в специальное приложение, дополняя её советами.

[Элизабет Колеон, представительница Withings]:

«Он может отслеживать витамин С, ваш водный баланс, а также кислотно-щелочной баланс, который может говорить о том, что вы едите слишком много овощей или белков».

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А это ещё один неожиданный «умный» гаджет – детская коляска, которая сама ездит за хозяином. Немецкий стартап оборудовал её множеством датчиков и искусственным интеллектом.

Они предупреждают родителей о потенциальных опасностях, таких как автомобили, велосипеды и самокаты. А если вы захотите отдохнуть, то коляска сама покачает малыша. Ещё в ней есть встроенный генератор белого шума, так что никакие посторонние звуки не нарушат сон младенца.

[Энн Хангер, представительница GlüxKind Technologies]:

«Я изучила рынок колясок и была очень удивлена, что нет ничего, что имело бы хоть какой-то уровень автоматизации или моторизации».

Эта подушка дышит ради вашего спокойного сна. Токийская компания решила, что равномерные движения устройства будут умиротворяюще действовать на любого человека.

[Хироко Сато, представительница Yukai Engineering]:

«Есть несколько режимов. Некоторые подразумевают медленные движения, некоторые более быстрые. Ваше тело естественным образом синхронизируется с ними. Не нужно думать, как правильно дышать. Ваше тело само это сделает».

Это устройство предназначено для пространственной видеосвязи. То есть собеседника видеочата не просто видно на экране. Он кажется трёхмерным.

Для этого нужны стандартные веб-камеры компьютера или смартфона. Разработчики считают, что робот идеально подойдёт для рабочих конференций.

А этот робот, определённо, пригодится дома. Его разработали специально для тех, кто только обдумывает завести домашнего питомца и хочет понять, справится ли с этой задачей.

Каждая роботизированная собака обладает собственным характером, а также цветом глаз и хвоста. Но владелец сможет узнать о них только после включения. Робот может лизать вас языком, а ещё играет со своей любимой магнитной игрушкой.

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