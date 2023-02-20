Морской биолог Нэн Хаузер посвятила жизнь изучению китов. Однажды она заметила горбатого кита и подплыла поближе. Это произошло возле островов Кука в южной части Тихого океана.
Неожиданно кит развернулся к ней и стал подталкивать. «Я оказалась у него на голове, потом он меня перевернул. Кит не оставлял меня в покое, пока я не оказалась возле его плавников», – рассказала женщина.
Когда грудной плавник коснулся головы Нэн, ей стало страшно. Потом он поднял женщину на поверхность. Встреча с китом длилась примерно 10 минут. Оказалось, неподалёку притаилась огромная тигровая акула, а горбатый кит пытался защитить женщину.
«Он дотащил меня до лодки и убедился, что со мной всё в порядке», – рассказала Нэн. Избежав опасности, она закричала киту: «Я тоже тебя люблю. Я люблю тебя!»
Нэн знала, что горбатые киты под грудными плавниками прячут детёнышей, защищая от хищников. Так же они спасают животных других видов, например, тюленей от касаток.
«Я просто никогда не слышала, чтобы они спасали людей. Эти животные по-настоящему бескорыстные. Они рискуют собой ради спасения существ другого вида, как пожарный, вбегая в горящий дом. Он защитил меня от реальной угрозы. Такое случается раз в жизни», – поделилась Нэн.
Уникальный случай: горбатый кит спас женщину-дайвера
Морской биолог Нэн Хаузер посвятила жизнь изучению китов. Однажды она заметила горбатого кита и подплыла поближе. Это произошло возле островов Кука в южной части Тихого океана.