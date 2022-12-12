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Креативный подход ветеринаров помог черепахе без конечностей

Креативный подход ветеринаров помог черепахе без конечностей
Креативный подход ветеринаров помог черепахе без конечностей

Ветеринарам учебного центра университета штата Луизиана принесли черепашку по кличке Педро. «С точки зрения здоровья с ним было всё в порядке. Но у рептилии не было задних конечностей. Мы стали думать, как быстрее помочь Педро», – объяснила сотрудница центра.

Хозяйка Педро рассказала, что у черепахи уже не было одной конечности, когда она её взяла. Однажды рептилия ушла из дома и пропала на несколько месяцев. А когда вернулась, то у неё не было второй задней конечности.

Ветеринары решили сделать колёсное устройство. В детском магазине купили набор машинок и выбрали нужные части. Колёса закрепили с помощью частей шприца и безопасного для животных эпоксидного клея. При необходимости колёса можно отщёлкнуть от панциря.

«Ветеринарная медицина часто требует сообразительности. Большую часть специальных приспособлений создавали для конкретных случаев, – рассказала сотрудница центра. – Наши пациенты могут быть весом от двух грамм до 900 кг, поэтому приходится смотреть на ситуацию каждый раз по-новому». Например, однажды пришлось сделать мини-фонтан для сохранения жизни рыбе во время проведения эндоскопии.

Креативное мышление ветеринаров пригодилось и в случае с Педро. Хозяйка рептилии говорит, что помимо того, что черепаха снова может ходить, она стала двигаться быстрее.

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