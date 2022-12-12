Креативный подход ветеринаров помог черепахе без конечностей

Ветеринарам учебного центра университета штата Луизиана принесли черепашку по кличке Педро. «С точки зрения здоровья с ним было всё в порядке. Но у рептилии не было задних конечностей. Мы стали думать, как быстрее помочь Педро», – объяснила сотрудница центра.

Хозяйка Педро рассказала, что у черепахи уже не было одной конечности, когда она её взяла. Однажды рептилия ушла из дома и пропала на несколько месяцев. А когда вернулась, то у неё не было второй задней конечности.



Ветеринары решили сделать колёсное устройство. В детском магазине купили набор машинок и выбрали нужные части. Колёса закрепили с помощью частей шприца и безопасного для животных эпоксидного клея. При необходимости колёса можно отщёлкнуть от панциря.



«Ветеринарная медицина часто требует сообразительности. Большую часть специальных приспособлений создавали для конкретных случаев, – рассказала сотрудница центра. – Наши пациенты могут быть весом от двух грамм до 900 кг, поэтому приходится смотреть на ситуацию каждый раз по-новому». Например, однажды пришлось сделать мини-фонтан для сохранения жизни рыбе во время проведения эндоскопии.



Креативное мышление ветеринаров пригодилось и в случае с Педро. Хозяйка рептилии говорит, что помимо того, что черепаха снова может ходить, она стала двигаться быстрее.