В этом супермаркете в Москве каждый день убирают с продажи хлеб с истекающим сроком годности. Раньше..

В России всё больше магазинов жертвуют продукты нуждающимся

В этом супермаркете в Москве каждый день убирают с продажи хлеб с истекающим сроком годности. Раньше его просто списывали, а теперь отдают волонтёрам из благотворительной организации «Фудшеринг».

Такие пилотные проекты в этом году в России запустили несколько крупных торговых сетей. Вместо того чтобы выбрасывать продукты, они отдают их волонтёрам. А те, в свою очередь, передают их малоимущим и многодетным семьям, а также пожилым и инвалидам.

В России ежегодно попадает на свалку 17 миллионов тонн продуктов.

[Александра Кумпан, директор организации «Фудшеринг»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Главная, острая проблема, что из 17 миллионов тонн выбрасываемой еды большая часть ещё была пригодна на момент, когда её выбросили. И мы как раз такую пригодную еду спасаем».

К организации присоединились уже 3000 волонтёров. Многие помогают соседям или знакомым, о бедственном положении которых хорошо знают.

Юлия Фролова привозит продукты трём соседям. Тратит на это примерно час в день.

[Юлия Фролова, волонтёр]:

«Обычно это не так много. То есть я прихожу в определённое время по расписанию в магазин, забираю продукты и сразу передаю своим подопечным».

Сегодня девушка привезла продукты в дом детей-инвалидов.

[Татьяна, повар]:

«Оно лишним никогда не бывает. Если даже хлебушек останется, сухари сделаем. Так что всё это в пользу».

Фудшеринг – относительно новая концепция в России, но сервисы распределения продуктов развиваются. Однако магазинам пока трудно жертвовать товар в больших масштабах. Причина – в российских законах. Компании вынуждены платить НДС за отданные продукты, поэтому дешевле просто их выбросить.

[Галина Сикеринская, сотрудница компании X5 Group]:

«Сейчас благотворительность дороже утилизации. И это является серьёзным стоп-фактором к расширению «пилота»».

Организации «Фудшеринг» жертвуют продукты и небольшие магазины, а также кафе и пекарни. В её списке также 1500 подопечных. Каждый месяц она спасает от свалки почти 12 тонн еды. В итоге ежемесячно в атмосферу попадает на 35 тонн меньше углекислого газа.

Короткая ссылка на эту страницу: