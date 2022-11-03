В России всё больше магазинов жертвуют продукты нуждающимся

В этом супермаркете в Москве каждый день убирают с продажи хлеб с истекающим сроком годности. Раньше..
Дата загрузки: 2022-11-04
В этом супермаркете в Москве каждый день убирают с продажи хлеб с истекающим сроком годности. Раньше его просто списывали, а теперь отдают волонтёрам из благотворительной организации «Фудшеринг».
Такие пилотные проекты в этом году в России запустили несколько крупных торговых сетей. Вместо того чтобы выбрасывать продукты, они отдают их волонтёрам. А те, в свою очередь, передают их малоимущим и многодетным семьям, а также пожилым и инвалидам.
В России ежегодно попадает на свалку 17 миллионов тонн продуктов.
[Александра Кумпан, директор организации «Фудшеринг»]:
«Главная, острая проблема, что из 17 миллионов тонн выбрасываемой еды большая часть ещё была пригодна на момент, когда её выбросили. И мы как раз такую пригодную еду спасаем».
К организации присоединились уже 3000 волонтёров. Многие помогают соседям или знакомым, о бедственном положении которых хорошо знают.
Юлия Фролова привозит продукты трём соседям. Тратит на это примерно час в день.
[Юлия Фролова, волонтёр]:
«Обычно это не так много. То есть я прихожу в определённое время по расписанию в магазин, забираю продукты и сразу передаю своим подопечным».
Сегодня девушка привезла продукты в дом детей-инвалидов.
[Татьяна, повар]:
«Оно лишним никогда не бывает. Если даже хлебушек останется, сухари сделаем. Так что всё это в пользу».
Фудшеринг – относительно новая концепция в России, но сервисы распределения продуктов развиваются. Однако магазинам пока трудно жертвовать товар в больших масштабах. Причина – в российских законах. Компании вынуждены платить НДС за отданные продукты, поэтому дешевле просто их выбросить.
[Галина Сикеринская, сотрудница компании X5 Group]:
«Сейчас благотворительность дороже утилизации. И это является серьёзным стоп-фактором к расширению «пилота»».
Организации «Фудшеринг» жертвуют продукты и небольшие магазины, а также кафе и пекарни. В её списке также 1500 подопечных. Каждый месяц она спасает от свалки почти 12 тонн еды. В итоге ежемесячно в атмосферу попадает на 35 тонн меньше углекислого газа.
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