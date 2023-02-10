Бывшие браконьеры помогают спасти редких черепах на Филиппинах

Филиппинец Джесси раньше был браконьером, а теперь стал защитником природы. Он помогает спасать редких оливковых черепах..

Филиппинец Джесси раньше был браконьером, а теперь стал защитником природы. Он помогает спасать редких оливковых черепах в провинции Ла-Унион.

Каждый вечер мужчина вместе с женой и детьми идёт на пляж и ищет черепашьи гнёзда. Для него нет ничего проще. Занимался этим с детства. Раньше многие жители побережья охотились на черепах и собирали их яйца.

[Джесси Кабагбаг, житель провинции Ла-Унион]:

«В те времена жизнь была трудной, а морские черепахи – самая лёгкая добыча, поскольку рыбы много не поймаешь. Поэтому в детстве родители кормили нас черепашьим мясом и яйцами».

Больше 20 лет назад здесь побывали сотрудники природозащитной организации. Они увидели, что на пляжах гнездуются краснокнижные черепахи и при этом их безудержно истребляют. Местным жителям предложили сменить профессию и спасать рептилий. Бывшие браконьеры посвятили новому занятию уже 12 лет.

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Добытые яйца передают специалистам, которые выращивают черепашат в инкубаторе. Если помощники экологов находят самку черепахи, то помечают её и следят, чтобы она безопасно вернулась в море.

[Джесси Кабагбаг, житель провинции Ла-Унион]:

«Меня переполняет радость, особенно, если сам нахожу яйца. Когда экологи выпускают детёнышей черепах на нашем пляже, я искренне горжусь этим. Даже соседи ценят мои усилия, потому что это нелёгкая задача. Я счастлив, что помогаю сохранить морских черепах».

Для Джесси и многих других мужчин рыбалка осталась основным средством к существованию. Но они также получают денежные вознаграждения от природозащитников. За каждое найденное яйцо им платят сумму, равную 40 центам США, а за живую морскую черепаху они получают девять долларов.

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