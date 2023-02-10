Бывшие браконьеры помогают спасти редких черепах на Филиппинах

Филиппинец Джесси раньше был браконьером, а теперь стал защитником природы. Он помогает спасать редких оливковых черепах..
Дата загрузки: 2023-02-10
Каждый вечер мужчина вместе с женой и детьми идёт на пляж и ищет черепашьи гнёзда. Для него нет ничего проще. Занимался этим с детства. Раньше многие жители побережья охотились на черепах и собирали их яйца.
[Джесси Кабагбаг, житель провинции Ла-Унион]:
«В те времена жизнь была трудной, а морские черепахи – самая лёгкая добыча, поскольку рыбы много не поймаешь. Поэтому в детстве родители кормили нас черепашьим мясом и яйцами».
Больше 20 лет назад здесь побывали сотрудники природозащитной организации. Они увидели, что на пляжах гнездуются краснокнижные черепахи и при этом их безудержно истребляют. Местным жителям предложили сменить профессию и спасать рептилий. Бывшие браконьеры посвятили новому занятию уже 12 лет.
Добытые яйца передают специалистам, которые выращивают черепашат в инкубаторе. Если помощники экологов находят самку черепахи, то помечают её и следят, чтобы она безопасно вернулась в море.
[Джесси Кабагбаг, житель провинции Ла-Унион]:
«Меня переполняет радость, особенно, если сам нахожу яйца. Когда экологи выпускают детёнышей черепах на нашем пляже, я искренне горжусь этим. Даже соседи ценят мои усилия, потому что это нелёгкая задача. Я счастлив, что помогаю сохранить морских черепах».
Для Джесси и многих других мужчин рыбалка осталась основным средством к существованию. Но они также получают денежные вознаграждения от природозащитников. За каждое найденное яйцо им платят сумму, равную 40 центам США, а за живую морскую черепаху они получают девять долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: