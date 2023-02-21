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Школьники работают в больнице австралийского городка

Школьники работают в больнице австралийского городка

Старшеклассница Мэйси Гроган работает в больнице своего города Бурт на юге Австралии. [Мэйси Гроган, жительница Бурта

Дата загрузки: 2023-02-22

Школьники работают в больнице австралийского городка
Старшеклассница Мэйси Гроган работает в больнице своего города Бурт на юге Австралии.

[Мэйси Гроган, жительница Бурта]:
«Я выросла в очень сильной и сплочённой общине. Я увидела наш потенциал, поэтому решила работать, чтобы мы жили лучше».

Из-за пандемии COVID-19 в больнице остро не хватало персонала. Пришлось идти на крайние меры. Здесь создали рабочие смены для старшеклассников. Но, конечно, после уроков.

[Донна Дойл, главврач]:
«Мы начали знакомить их с рабочей средой в больнице. И с тех пор дела идут отлично».

На работу поступило около десяти школьников. Единственному врачу в этой больнице помощники точно не помешают.

[Донна Дойл, главврач]:
«У нас перед Рождеством была серьёзная вспышка COVID. Это было ужасно. Подростки пришли и заполнили пробелы, начали носить в палаты еду».

Уход за пожилыми и работа у кофе-автомата – юные работники берутся за любое поручение.

Больница надеется удержать молодёжь в городе.

[Донна Дойл, главврач]:
«Мы также будем расти. Они, возможно, поедут получить образование в сфере ухода и услуг и вернутся к нам».

Больница планирует сотрудничать с местными вузами, чтобы обучать больше младшего персонала. Она также будет открывать новые вакансии для выпускников.

[Мэйси Гроган, жительница Бурта]:
«Работая здесь, я поняла, что хочу и дальше идти по этому пути».

Пара дополнительных рук иногда – решающий фактор.
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