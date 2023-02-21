Школьники работают в больнице австралийского городка

Старшеклассница Мэйси Гроган работает в больнице своего города Бурт на юге Австралии. [Мэйси Гроган, жительница Бурта
Дата загрузки: 2023-02-22
[Мэйси Гроган, жительница Бурта]:
«Я выросла в очень сильной и сплочённой общине. Я увидела наш потенциал, поэтому решила работать, чтобы мы жили лучше».
Из-за пандемии COVID-19 в больнице остро не хватало персонала. Пришлось идти на крайние меры. Здесь создали рабочие смены для старшеклассников. Но, конечно, после уроков.
[Донна Дойл, главврач]:
«Мы начали знакомить их с рабочей средой в больнице. И с тех пор дела идут отлично».
На работу поступило около десяти школьников. Единственному врачу в этой больнице помощники точно не помешают.
[Донна Дойл, главврач]:
«У нас перед Рождеством была серьёзная вспышка COVID. Это было ужасно. Подростки пришли и заполнили пробелы, начали носить в палаты еду».
Уход за пожилыми и работа у кофе-автомата – юные работники берутся за любое поручение.
Больница надеется удержать молодёжь в городе.
[Донна Дойл, главврач]:
«Мы также будем расти. Они, возможно, поедут получить образование в сфере ухода и услуг и вернутся к нам».
Больница планирует сотрудничать с местными вузами, чтобы обучать больше младшего персонала. Она также будет открывать новые вакансии для выпускников.
[Мэйси Гроган, жительница Бурта]:
«Работая здесь, я поняла, что хочу и дальше идти по этому пути».
Пара дополнительных рук иногда – решающий фактор.
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