Единственная хоккейная команда Кении упорно идёт к мечте

Гонять шайбу на крыше под жгучим солнцем – для кенийца Бенджамина Мбуру уже дело привычное. Он..

Гонять шайбу на крыше под жгучим солнцем – для кенийца Бенджамина Мбуру уже дело привычное. Он игрок единственной хоккейной команды в Кении. Каток во всей стране тоже только один – при отеле в Найроби. Потренироваться там удаётся не всегда. Вот и оттачивают игроки свои навыки, катаясь на роликовых коньках.

Бенджамину 28 лет. Хоккеем увлёкся в колледже.

[Бенджамин Мбуру, хоккеист]:

«Однажды друзья предложили поиграть в хоккей, и это стало началом прекрасного путешествия».

Так образовалась команда «Ледяные львы». Сначала у хоккеистов даже не было экипировки. В Кении её просто не продают. Пришлось заказывать подержанные средства защиты из других стран.

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Своих тренеров в Кении также нет. Игроков добровольно обучают иностранцы, работающие в Найроби.

[Бенджамин Мбуру, хоккеист]:

«Мы также учимся по видео в Интернете. Кроме того, мы играем в хоккей на роликах. Это более-менее похоже на хоккей на льду. Так мы учимся обращаться с клюшкой, перемещать шайбу и вести игру».

У «Ледяных львов» нет соперников ни в Кении, ни в соседних странах, поэтому на тренировках играют между собой. Но никакие трудности их не останавливают.

[Тим Колби, тренер-волонтёр]:

«Тренируя их, я вижу, как быстро они учатся. Они жадно впитывают знания, потому что хотят добиться успеха, хотят освоить новый для них спорт. Здесь играют в хоккей 40 или 50 человек. А в стране живёт более 40 миллионов. Так что эти игроки особенные люди, уникальные».

Несколько лет назад западные спонсоры организовали для кенийских хоккеистов поездку в Канаду. Там они сыграли с местной командой, причём на стороне кенийцев выступил Сидни Кросби – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

Теперь для кенийских «Ледяных львов» главная мечта – попасть на международную арену.

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