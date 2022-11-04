Победу Нетаньяху на выборах в Израиле подтвердили

Официальные результаты парламентских выборов в Израиле подтвердили: бывший премьер Биньямин Нетаньяху возвращается к власти. Его правый..

Официальные результаты парламентских выборов в Израиле подтвердили: бывший премьер Биньямин Нетаньяху возвращается к власти. Его правый националистический альянс, возглавляемый партией «Ликуд», одержал уверенную победу и получил 64 из 120 мест Кнессета.

Нынешний премьер-министр Яир Лапид поздравил Нетаньяху с победой и заверил, что обеспечит организованную передачу власти.

Явное парламентское большинство Нетаньяху может положить конец политическому кризису, который продолжается в стране четыре года. За это время выборы в Израиле прошли пять раз.

Это также означает конец коалиции центристских, консервативных, левых и арабских партий, которая продержалась всего полтора года.

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В течение недели после объявления окончательных результатов президент Израиля должен поручить победителю сформировать правительство. На это у Нетаньяху будет 28 дней.

Напомним, Нетаньяху ещё в 2019 году, когда он был на посту премьера, обвинили в коррупции. Судебные разбирательства продолжаются. При этом сам политик все обвинения отрицает.

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