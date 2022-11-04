На этой станции метро ощущаешь себя, как в археологическом музее

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Дата загрузки: 2022-11-05
Всё это нашли при строительстве новой линии метро, которая соединяет морской порт с афинским аэропортом. Среди артефактов оригинальные части и копии древней оросительной системы колодцев и цистерн.
Археологи смогли поработать на глубине в 17 метров. Раскопки длились десять лет. За это время построили шесть станций.
[Стелла Хриссулаки, археолог]:
«Самым значимым для нас было то, что мы нашли мелкие предметы – инструменты, детали мебели, о которых мы не знали. Пока мы ещё не уверены, как многие из них использовали. Перед нами открылось огромное поле для исследований».
Проект был достаточно сложным. Строителям приходилось вкладываться в сроки, при этом оказывать всю помощь археологам. Главной задачей было вложиться в изначальную сумму – 730 миллионов евро.
Для этого разработали особую систему, когда землю помещали в мешки и доставляли на поверхность. А затем учёные её досконально исследовали.
[Евангелос Коловос, директор проекта]:
«Мы доказали, что эти две команды могут сосуществовать здесь, в Пирее. Посмотрите, эта станция – почти как музей».
Одна из самых редких находок – деревянная дверь дома. Её нашли в глубокой цистерне, где было мало кислорода и много влажной почвы. Только благодаря этому она уцелела.
Новая ветка значительно облегчила путешествие туристов на греческие острова. Теперь они прямо из аэропорта могут менее чем за час попасть в порт и сесть на нужное судно.
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