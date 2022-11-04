На этой станции метро ощущаешь себя, как в археологическом музее

Посетители с интересом рассматривают мозаичный пол IV века до нашей эры, окружённый предметами домашнего обихода. Но это не музей, а просто новая станция метро в Греции. Она появилась в городе Пирей. Это морской порт недалеко от столицы.

Всё это нашли при строительстве новой линии метро, которая соединяет морской порт с афинским аэропортом. Среди артефактов оригинальные части и копии древней оросительной системы колодцев и цистерн.

Археологи смогли поработать на глубине в 17 метров. Раскопки длились десять лет. За это время построили шесть станций.

[Стелла Хриссулаки, археолог]:

«Самым значимым для нас было то, что мы нашли мелкие предметы – инструменты, детали мебели, о которых мы не знали. Пока мы ещё не уверены, как многие из них использовали. Перед нами открылось огромное поле для исследований».

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Проект был достаточно сложным. Строителям приходилось вкладываться в сроки, при этом оказывать всю помощь археологам. Главной задачей было вложиться в изначальную сумму – 730 миллионов евро.

Для этого разработали особую систему, когда землю помещали в мешки и доставляли на поверхность. А затем учёные её досконально исследовали.

[Евангелос Коловос, директор проекта]:

«Мы доказали, что эти две команды могут сосуществовать здесь, в Пирее. Посмотрите, эта станция – почти как музей».

Одна из самых редких находок – деревянная дверь дома. Её нашли в глубокой цистерне, где было мало кислорода и много влажной почвы. Только благодаря этому она уцелела.

Новая ветка значительно облегчила путешествие туристов на греческие острова. Теперь они прямо из аэропорта могут менее чем за час попасть в порт и сесть на нужное судно.

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