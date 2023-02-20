Эта деревня на северо-востоке Кении похожа на все остальные. Но есть исключение. Здесь живут только женщины...

В Кении есть деревня, куда мужчинам вход закрыт

Эта деревня на северо-востоке Кении похожа на все остальные. Но есть исключение. Здесь живут только женщины. Они принадлежат народности самбуру.

Деревню основали 30 лет назад 15 женщин. Они решили отделиться от мужчин, чтобы избежать насилия в семье, ранних браков и женского обрезания, опасного для здоровья и жизни.

Кристин ушла от мужа после того, как тот её избил.

[Кристин, жительница деревни]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Джейн – одна из основательниц деревни. Считает, что у девушек в вопросе замужества должен быть выбор, и создавать семью нужно тогда, когда они достигнут совершеннолетия. Обычно девочки народности самбуру становят жёнами в возрасте от десяти до 15 лет.

[Джейн, жительница деревни]:

«Нельзя, чтобы было как в старые времена, когда отец выдавал дочерей замуж за стариков или богатых».

Эти женщины обеспечивают себя тем, что делают традиционные украшения из бисера и продают туристам. Впрочем, некоторые проблемы остались. Мужчины из соседних сёл регулярно крадут у них скот.

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