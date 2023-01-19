Старые газеты превращают в карандаши в Кении

Вчерашние новости – это завтрашние карандаши. Под таким лозунгом работает одна компания, основанная двумя братьями-кенийцами. Здесь,..
Дата загрузки: 2023-01-19
Вчерашние новости – это завтрашние карандаши. Под таким лозунгом работает одна компания, основанная двумя братьями-кенийцами. Здесь, на маленьком предприятии в округе Мачакос в центре Кении, дают вторую жизнь газетам, делая из них карандаши.
По данным ООН, для производства карандашей ежегодно в мире вырубают почти восемь миллионов деревьев. Так что кенийская компания помогает спасать леса.
[Махамуд Омари, директор компании MOMO Pencils]:
«Мы даём альтернативу. Мы берём газеты и превращаем их в жизнеспособный продукт, то есть карандаш. Так у людей появляется возможность использовать их вместо деревянных аналогов».
Для производства нужны старые газеты, клей и графит. Газеты сначала нарезают полосами, потом к ним прикрепляют стержень, а затем скручивают бумагу с помощью специального аппарата. После этого будущие карандаши три дня сохнут на солнце. На последнем этапе на них надевают внешнюю оболочку, а потом затачивают и упаковывают.
Себестоимость одного карандаша – восемь центов США. Розничная цена в зависимости от качества продукта составит от 12 до 40 центов. Руководство планирует в ближайшие пять лет охватить весь рынок страны.
[Махамуд Омари, директор компании MOMO Pencils]:
«Мы хотим, чтобы каждый школьник в Кении пользовался нашими карандашами и в то же время посадил дерево, вдохновлённый нашей идеей».
У этого бизнеса есть ещё одна положительная сторона. Скупая старые газеты, компания сокращает количество макулатуры. Каждый год в мире её образуется 85 миллиардов тонн. При этом 32 миллиарда тонн выбрасывают либо сжигают. А переработка сокращает объёмы вредных выбросов в атмосферу.
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