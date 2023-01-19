Старые газеты превращают в карандаши в Кении

Вчерашние новости – это завтрашние карандаши. Под таким лозунгом работает одна компания, основанная двумя братьями-кенийцами. Здесь, на маленьком предприятии в округе Мачакос в центре Кении, дают вторую жизнь газетам, делая из них карандаши.

По данным ООН, для производства карандашей ежегодно в мире вырубают почти восемь миллионов деревьев. Так что кенийская компания помогает спасать леса.

[Махамуд Омари, директор компании MOMO Pencils]:

«Мы даём альтернативу. Мы берём газеты и превращаем их в жизнеспособный продукт, то есть карандаш. Так у людей появляется возможность использовать их вместо деревянных аналогов».

Для производства нужны старые газеты, клей и графит. Газеты сначала нарезают полосами, потом к ним прикрепляют стержень, а затем скручивают бумагу с помощью специального аппарата. После этого будущие карандаши три дня сохнут на солнце. На последнем этапе на них надевают внешнюю оболочку, а потом затачивают и упаковывают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Себестоимость одного карандаша – восемь центов США. Розничная цена в зависимости от качества продукта составит от 12 до 40 центов. Руководство планирует в ближайшие пять лет охватить весь рынок страны.

[Махамуд Омари, директор компании MOMO Pencils]:

«Мы хотим, чтобы каждый школьник в Кении пользовался нашими карандашами и в то же время посадил дерево, вдохновлённый нашей идеей».

У этого бизнеса есть ещё одна положительная сторона. Скупая старые газеты, компания сокращает количество макулатуры. Каждый год в мире её образуется 85 миллиардов тонн. При этом 32 миллиарда тонн выбрасывают либо сжигают. А переработка сокращает объёмы вредных выбросов в атмосферу.

Короткая ссылка на эту страницу: