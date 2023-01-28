У берегов Ливии перевернулась лодка: восемь мигрантов утонули, десятки пропали без вести

Не менее восьми человек утонули и десятки пропали без вести после того, как у берегов Ливии..

Не менее восьми человек утонули и десятки пропали без вести после того, как у берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами. 92 человек удалось спасти. Об этом сообщил Красный Крест.

По словам очевидцев, в лодке было примерно 150 человек. Они надеялись добраться до Италии.

Это не первая подобная трагедия в Средиземном море в этом году. С начала января у берегов Ливии погибло не менее 17 мигрантов и 18 пропали без вести. А за весь 2022-й утонули более 500 человек и почти 850 пропали без вести.

Также в этом году в море было перехвачено более 1100 мигрантов, в прошлом – почти 25 тысяч. Всех вернули в Ливию.

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После пандемии всё больше искателей лучшей жизни из Африки и с Ближнего Востока стремятся перебраться в страны Евросоюза. Ливия стала основным отправным пунктом, поскольку находится недалеко от Италии. Кроме того, границы североафриканской страны плохо охраняются, и мигрантам легко их пересечь.

Однако в Ливии их часто ждёт опасность. Тех, кого перехватывают в море и возвращают обратно, отправляют в центры содержания под стражей. Оттуда поступают многочисленные сообщения о том, что с людьми обращаются жестоко: избивают, пытают, принуждают к труду и вымогают деньги у их родственников.

На мигрантах наживаются и нелегальные перевозчики людей. Они берут большую плату за свои услуги, но отправляют мигрантов в море на старых или резиновых лодках. При этом ненадёжные плавсредства часто перегружены. Многие лодки терпят крушение, и люди погибают.

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