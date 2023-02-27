Обломки лодки на южном побережье Италии. Эти свидетельства кораблекрушения проявились на пляже в ночь на воскресенье...

Около 60 мигрантов погибли в море у берегов Италии

Обломки лодки на южном побережье Италии. Эти свидетельства кораблекрушения проявились на пляже в ночь на воскресенье. Как выяснилось, это была лодка с нелегальными мигрантами, которая врезалась в скалы и затонула в бурном море.

Власти сообщают, что погибло около 60 человек, включая 12 детей. Среди них младенец, которому было всего несколько месяцев от роду.

Деревянная лодка отплыла из Турции за четыре дня до бедствия. Выжившие говорят, что на борту могло быть до 200 человек, в основном выходцев из Афганистана и Ирана.

Судно потерпело крушение недалеко от морского курорта в области Калабрия. Примерно 30 человек остаются пропавшими без вести.

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Лодку заметили ещё накануне примерно в 75 километрах от берега. На перехват послали сторожевой катер. Однако ему пришлось вернуться из-за непогоды.

Инцидент возобновил дискуссию о миграции в Европу. В частности, в Италию, где недавно избранное правительство Джорджии Мелони ужесточило правила для гуманитарных организаций, занимающихся спасением мигрантов в море.

Сама премьер выразила сожаление в связи с гибелью людей. Она обвинила в ситуации незаконных перевозчиков, которые ради наживы обещают мигрантам безопасные путешествия, а по факту везут их на переполненных и ветхих судах.

Губернатор Калабрии сказал, что Италия по-прежнему нуждается в поддержке других стран ЕС.

[Роберто Оккиуто, губернатор Калабрии]:

«Калабрия – регион, который приветствует людей. В прошлом году мы приняли 18 тысяч мигрантов. Но нельзя, чтобы Европа нас бросила».

Италия – один из главных пунктов назначения для мигрантов. Они пытаются проникнуть в ЕС по морю, но для этого им нужно преодолеть один из самых опасных миграционных маршрутов в мире.

По оценкам ООН, только с начала года в центральном Средиземноморье погибло или пропало без вести более 220 человек.

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