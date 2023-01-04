Это должно было стать путешествием её мечты на круизном лайнере. Юрист из Майами Джули с детства..

Круиз мечты превратился в восемь дней скитаний от порта к порту

Это должно было стать путешествием её мечты на круизном лайнере. Юрист из Майами Джули с детства хотела побывать в Новой Зеландии и Австралии.

Поскольку пандемия COVID-19 утихла и приближалась 15-я годовщина её свадьбы, они с мужем забронировали круиз.

[Джули Реби Ваас, жительница Майами]:

«В предыдущий раз я была в круизе в 2019 году. Так что это должен был быть круиз из нашего списка желаний».

Итак, они полетели в Окленд в Новой Зеландии, сели на корабль «Викинг Орион» и отправились в 15-дневное путешествие. Но когда прибыли в Веллингтон, капитан судна объявил, что во время осмотра на корпусе корабля нашли «морской нарост», из-за которого им не разрешат зайти ни в один порт новозеландского острова Южный.

[Джули Реби Ваас, жительница Майами]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Согласно заявлению Австралийского управления рыболовства, судно должно было «удалить биологический мусор и предотвратить транспортировку потенциально вредных морских организмов».

[Джули Реби Ваас, жительница Майами]:

«Большинство людей на корабле сохраняли спокойствие и чувство юмора. Но все очень устали. Корабль красивый, но здесь мало где можно гулять. Думаю, в некотором смысле, это вызывает клаустрофобию».

Между тем, «Викинг Орион» – не единственное судно, оказавшееся в затруднительном положении. В декабре ещё один круизный лайнер «Корал Принцесс» был вынужден пропустить несколько портов в Новой Зеландии из-за нашествия улиток.

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