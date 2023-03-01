Полиция арестовала трёх человек после крушения лодки с мигрантами у берегов Италии

[Алан, родственник погибших мигрантов]:

«Я увидел свою тётю и её двух дочерей».

Алан только что опознал тела своих близких в Кротоне на юге Италии. Его тётя и её четверо детей погибли во время кораблекрушения у побережья курортного городка Стеккато-ди-Кутро. Тело одного ребёнка пока не найдено.

Деревянная лодка с нелегальными мигрантами затонула рано утром 26 февраля. Она пыталась пристать к берегу, но разбилась о скалы. Не менее 64 человек погибли, в их числе 14 детей, включая младенца. 80 мигрантов были спасены, но, возможно, ещё десятки пропали без вести. Полиция считает, что на борту лодки могло находиться до 200 человек.

Лодка с мигрантами отплыла от побережья турецкого города Измир за четыре дня до крушения. Итальянская береговая охрана её заметила, когда она была в 75 километрах от берега. На перехват отправили патрульные катера, но шторм вынудил их вернуться в порт.

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Некоторые родственники жертв спрашивают: достаточно ли было сделано для спасения людей.

[Теймури Мохаммад, родственник погибших мигрантов]:

«Не знаю, задумываются ли люди о правах человека, видя карие глаза и чёрные волосы? Разве они не были людьми?»

Полиция задержала трёх человек в связи с бедствием на море. Это турок и два пакистанца, причём один несовершеннолетний. Их подозревают в незаконной перевозке людей. Следствию стало известно, что задержанные взяли за поездку по 8400 долларов с каждого мигранта.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что направила письма институтам Европейского союза. Она призывает блок немедленно остановить нелегальную миграцию по морю, чтобы предотвратить новые смерти.

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