Контрабандисты теперь перевозят мигрантов через Ла-Манш в «лодках-такси»

Хорошая погода на французских пляжах на берегах Ла-Манша вызвала настоящий ажиотаж. Но не отдыхающих, а нелегальных..
Дата загрузки: 2022-12-01
Хорошая погода на французских пляжах на берегах Ла-Манша вызвала настоящий ажиотаж. Но не отдыхающих, а нелегальных мигрантов, которые на лодках пытаются перебраться на территорию Великобритании.
В последние дни полицейских патрулей стало больше. Во вторник они помешали примерно 50 мигрантам отправиться в плавание. Помогло также то, что на двух лодках произошли поломки.
При этом около 100 нелегальных мигрантов всё же смогли отправиться в опасное путешествие.
[Дидье Аллеман, мэр Сангатта]:
«Людей всё чаще перевозят сети контрабандистов, у которых теперь есть новый метод: они прибывают на «лодках-такси». То есть беженцы должны отплыть от берега, чтобы до них добраться. Так они сталкиваются с меньшим риском, поскольку раньше лодки загружались на берегу».
Недавно Франция и Великобритания подписали обновлённое соглашение о противодействии нелегальной миграции. Так, Лондон выделит больше средств, чтобы усилить патрулирование побережья с французской стороны Ла-Манша. Однако быстро изменить ситуацию вряд ли удастся.
[Дидье Аллеман, мэр Сангатта]:
«Пока всё остаётся так, как было годами. Вот уже 30 лет Сангатт живёт в ритме миграционного кризиса».
Между тем, усиленно патрулировать будут не только пляжи. Также увеличили финансирование на системы видеонаблюдения и служебных собак, которые умеют находить людей в грузовиках. Так хотят сократить поток мигрантов, которые пробираются в фуры, следующие по Евротоннелю из Франции в Великобританию.
С начала 2022 года в Соединённое Королевство с французских берегов попало около 40 тысяч нелегальных мигрантов.
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