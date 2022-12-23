В Аргентине редких черепах спасли из сетей

На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трёх редких черепах. Происходит это в..

На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трёх редких черепах. Происходит это в Аргентине.

Рептилий спасли из рыболовных сетей в провинции Буэнос-Айрес в начале декабря.

Две недели о них заботились сотрудники местного природоохранного фонда. У черепах взяли кровь и проверили общее состояние их здоровья.

Это черепахи редкого вида. На них охотятся ради мяса, а ещё часто ловят, чтобы держать в аквариумах.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ещё одна опасность для черепах – пластик. Около года назад аргентинские экологи и ветеринары спасли трёх рептилий, буквально нашпигованных пластмассовыми элементами и пластиковыми пакетами. Перед этим их также достали из рыболовных сетей. Черепах выхаживали месяц и потом тоже выпустили в дикую природу.

Короткая ссылка на эту страницу: