В Аргентине редких черепах спасли из сетей

На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трёх редких черепах. Происходит это в..
Дата загрузки: 2022-12-23
Рептилий спасли из рыболовных сетей в провинции Буэнос-Айрес в начале декабря.
Две недели о них заботились сотрудники местного природоохранного фонда. У черепах взяли кровь и проверили общее состояние их здоровья.
Это черепахи редкого вида. На них охотятся ради мяса, а ещё часто ловят, чтобы держать в аквариумах.
Ещё одна опасность для черепах – пластик. Около года назад аргентинские экологи и ветеринары спасли трёх рептилий, буквально нашпигованных пластмассовыми элементами и пластиковыми пакетами. Перед этим их также достали из рыболовных сетей. Черепах выхаживали месяц и потом тоже выпустили в дикую природу.
Короткая ссылка на эту страницу: