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В Аргентине редких черепах спасли из сетей

В Аргентине редких черепах спасли из сетей

На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трёх редких черепах. Происходит это в..

Дата загрузки: 2022-12-23

В Аргентине редких черепах спасли из сетей
На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трёх редких черепах. Происходит это в Аргентине.

Рептилий спасли из рыболовных сетей в провинции Буэнос-Айрес в начале декабря.

Две недели о них заботились сотрудники местного природоохранного фонда. У черепах взяли кровь и проверили общее состояние их здоровья.

Это черепахи редкого вида. На них охотятся ради мяса, а ещё часто ловят, чтобы держать в аквариумах.

Ещё одна опасность для черепах – пластик. Около года назад аргентинские экологи и ветеринары спасли трёх рептилий, буквально нашпигованных пластмассовыми элементами и пластиковыми пакетами. Перед этим их также достали из рыболовных сетей. Черепах выхаживали месяц и потом тоже выпустили в дикую природу.
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