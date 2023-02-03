Лёд на дорогах, деревьях и проводах: на юг США обрушились ледяные бури

Техас и некоторые другие регионы на юге США пытаются справиться с последствиями зимнего шторма. Непогода принесла..
Дата загрузки: 2023-02-03
Покрытые льдом ветки деревьев ломались и падали на землю, блокируя дороги и угрожая водителям. Кроме того, слой льда местами толщиной больше сантиметра повалил линии электропередачи. В итоге более 450 тысяч домов и предприятий в Техасе, Арканзасе, Миссисипи и Теннесси в четверг остались без снега.
За последние несколько дней гололёд на дорогах стал причиной гибели восьми человек. Из-за этого чиновники по всему региону призвали автомобилистов максимально воздержаться от поездок.
[житель Мемфиса]:
«Я занимаюсь перевозками. Собирался сегодня поехать заработать немного денег, но, увидев пару машин на мостах, застрявших из-за гололёда, решил, что в этот раз лучше буду без заработка».
Холод и ледяные бури пришли в регион после того, как знаменитый сурок Фил в четверг увидел свою тень в День сурка. Американцы верят: это признак того, что в Северной Америке ожидается ещё шесть недель морозной погоды.
Между тем, на северо-востоке США – рекордные заморозки. Метеорологи предупреждают о сильных порывах ветра на территориях от северной Пенсильвании до штата Мэн.
В государственном парке Маунт-Вашингтон в Нью-Гэмпшире ожидают рекордных морозов до -46 градусов по Цельсию и ветер больше 160 километров в час.
При этом сильные морозы не принесут обильного снега. Это будет облегчением для севера штата Нью-Йорк, где в конце декабря намело небывалые сугробы.
При этом со следующей недели умеренные температуры возвращаются на большую часть северо-востока США.
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