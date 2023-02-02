Samsung представила новые смартфоны с 200-мегапиксельной камерой

Новый Samsung S23 Ultra показывает, на что способна его камера. Это последняя модель в серии Galaxy..

Новый Samsung S23 Ultra показывает, на что способна его камера.

Это последняя модель в серии Galaxy S23. Корейский технологический гигант оборудовал её 200-мегапиксельной камерой. Говорит, что даже в условиях плохой освещённости снимки будут яркими и чёткими.

При этом с помощью функции «Астрофото» можно будет сделать чёткий снимок Млечного пути.

Ultra – одна из трёх новых моделей, представленных Samsung. В линейку также вошли Galaxy S23 и S23 Plus.

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Все три устройства созданы на основе передовой мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которую используют в смартфонах Galaxy. Она открывает новые возможности, в том числе на основе искусственного интеллекта.

[Джеймс Китто, представитель Samsung в Великобритании]:

«Можно редактировать видео на ходу, можно создавать видео с высоким разрешением 8K».

Все три модели доступны для предварительного заказа до 16 февраля.

Несмотря на экономический спад во многих странах и вялые продажи мобильных телефонов по всему миру в прошлом году, Samsung считает, что клиенты будут готовы раскошелиться на новое устройство.

[Джеймс Китто, представитель Samsung в Великобритании]:

«Теперь мы живём в мире без офиса, где можно по-настоящему работать, играть, взаимодействовать и общаться из любого места. Мы можем быть создателями контента и геймерами, и у нас может быть мобильный офис прямо в кармане. Поэтому людям нужны фантастические технологии».

Все три смартфона будут доступны в четырёх цветах: фантомно-чёрном, зелёном, кремовом и лавандовом. Стоить они будут от 1000 до почти 2000 долларов за модель S23 Ultra с одним терабайтом памяти.

Компания Samsung также представила свои последние ноутбуки, в том числе Galaxy Book 3 Pro и Galaxy Book 3 Pro 360 с шарнирным креплением, которое позволяет сложить клавиатуру и превратить ноутбук в планшет.

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