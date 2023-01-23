Растущие цены заставляют египтян экономить на мясе

В лучшие времена семья Ом Мохамед ездила в отпуск на курорты Красного моря. Теперь 61-летняя женщина..

В лучшие времена семья Ом Мохамед ездила в отпуск на курорты Красного моря. Теперь 61-летняя женщина вынуждена убирать из рациона мясо, чтобы выжить, а её муж по утрам выстаивает длинные очереди, чтобы получить социальный хлеб.

В последние месяцы быстро растущая инфляция подкосила покупательскую способность многих египтян. Так, дочь этой женщины была вынуждена продавать украшения, чтобы оплатить школьное обучение детей.

[Ом Мохамед, жительница Каира]:

«У нас нет нормальной канализационной системы и чистой воды. Иногда я открываю кран, а вода из него пахнет канализацией. Но каждый день покупать воду в бутылках мы не можем. У нас не осталось среднего класса. Есть только высший и люди, которые буквально выживают».

С февраля прошлого года в стране усилился дефицит иностранной валюты, поскольку зарубежные инвесторы вывели более 20 миллиардов долларов. Восстановление туризма замедлилось, а цены на основной импорт резко выросли.

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Курс египетского фунта с марта упал почти на 50%, а общая годовая инфляция превысила 20%. Это самый высокий показатель за пять лет.

При этом потребители отмечают, что цены выросли гораздо больше, в частности на основные продукты питания, которые некоторые магазины начали нормировать.

Население Египта – 104 миллиона человек. По официальным данным, в 2020 году около трети населения жило в бедности. Теперь, как предполагается, этот процент ещё выше.

В местных благотворительных организациях говорят, что те люди, которые раньше делали пожертвования, теперь сами обращаются за помощью.

[Хайтам эль-Табей, сотрудник благотворительной организации]:

«Запросы о помощи за последние три месяца вдвое превышают тот же период в прошлом году. У всех этих людей есть источник дохода, но его становится слишком мало для поддержания жизни».

Правительство Египта субсидирует хлеб более чем для 70 миллионов граждан. Однако недавно его также стали продавать по себестоимости и тем, у кого нет карт субсидий.

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