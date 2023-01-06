Индийский учитель переделал автомобиль в электрокар с солнечными панелями

Двери типа «крыло чайки» напоминают о знаменитом автомобиле DeLorean из фильма «Назад в будущее». Но это..

Двери типа «крыло чайки» напоминают о знаменитом автомобиле DeLorean из фильма «Назад в будущее». Но это Nissan Micra. И две машины объединяет только то, что их выпускали в 80-х.

Автомобиль принадлежит учителю математики Билалу Ахмеду из индийского города Сринагар в Кашмире. Последние 13 лет он работал над тем, чтобы сделать из машины электрокар на солнечных батареях. Подобного ему в регионе нет.

[Билал Ахмед, учитель]:

«Я решил установить в автомобиле аккумуляторную систему, чтобы ночью он работал от батарей. А днём они заряжаются от солнечных панелей. Я решил много проблем, чтобы сделать этот механизм. Это был процесс проб и ошибок».

Учитель установил солнечные панели на капоте и на стекле на задней двери. Они вырабатывают достаточно энергии, чтобы проехать 50 километров без подзарядки. Кроме того, Билал разработал систему дистанционного управления. С её помощью открывает двери, а также разворачивает солнечные панели по направлению к солнцу.

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При этом мастера никто не спонсирует.

[Билал Ахмед, учитель]:

«Пока я не получал никакой финансовой поддержки и использовал свои деньги. Но сейчас ко мне обращаются многие компании, и я посмотрю, что будет дальше. Думаю, электрокар на солнечной энергии – это автомобиль будущего».

Изобретатель считает, что электромобиль с солнечными панелями особенно необходим сейчас, когда бензин и дизель в Индии сильно подорожали.

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