Кондитеры разработали версии уникального торта «Павлин»

В 2019 году сёстры-кондитеры Лиз Малицци Скоковски и Дарлин Малицци Тиллман получили свадебный заказ. Они создали необычный десерт – «Павлиний торт». Невеста была в восторге.



Фигурка синего павлина установлена на верхушке трёхъярусного торта. Его яркое, красочное оперение сделано из капкейков (американское название кексов). Павлиний хвост спускается вниз по торту и веером ложится на стол. Можно добавлять пирожные в зависимости от количества гостей.

Торт состоит из шоколадных и ванильных кексов. Каждый элемент сделан вручную. Учитывались пожелания невесты в выборе цветовой гаммы и оттенков перьев.

«Павлин сделан вручную из помадки. На создание торта ушло три-четыре часа, – рассказала Лиз. – На пирожные и перья ещё – три-четыре часа». Сёстры-кондитеры использовали технику аэрографии для передачи текстуры перьев.



Торт «Павлин» настолько всем понравился, что сёстры разработали дизайн его мини-версий. Небольшой десерт состоит из одного яруса. Перья хвоста расположены только на торте, и нет дополнительных пирожных.



Более простые версии десерта – без фигурки павлина наверху. Но все они с элементами дизайна в стиле павлиньего оперения.

Пекарня сестёр находится в Дугласвилле в штате Пенсильвания. Семейному бизнесу уже много лет. Начало ему положила мама сестёр Лиз и Дарлин. Она пекла торты для родных и знакомых. Потом увлечение переросло в процветающий бизнес.