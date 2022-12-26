Кенийский художник создаёт картины из яичной скорлупы

Этот художник из кенийской столицы решил не только творить, но и избавлять свой город от мусора...

Этот художник из кенийской столицы решил не только творить, но и избавлять свой город от мусора. 22-летний Мика Обанда создаёт великолепные мозаики из яичной скорлупы, которую собирает на свалках, у продавцов, а также в отелях.

Он сушит скорлупу, затем раскрашивает её в разные цвета. Потом придаёт ей нужную форму. Последний этап – приклеить все кусочки на холст.

Мика вдохновляется повседневной жизнью Найроби. Особенно любит изображать женщин, в частности свою мать.

[Мика Обанда, художник]:

«Я пытаюсь запечатлеть разные моменты её жизни, когда она была любящей и заботливой, а также когда много работала, чтобы оплачивать учёбу для меня, а также моих брата и сестры».

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Мика говорит, что его работы пользуются популярностью. Сначала большинство думает, что основа его картин – пластик или бумага. Мало кому приходит на ум, что это скорлупа.

Своё первое произведение Мика продал за 28 долларов. Теперь же его работы стоят от 50 до 800. Многие его клиенты из Европы и США.

В творчестве кенийцу помогла организация Мукуру, основанная в 2010 году. Она поддерживает молодых людей, страдающих от депрессии, зависимостей и нищеты.

Вместе с Микой работает Адам Масава. Он художник-самоучка, который рисует на старых картонных коробках и железных кровельных листах.

[Адам Масава, художник]:

«У монеты две стороны, но обычно показывают плохую. А я подбрасываю её, чтобы показать, что в трущобах есть также мирные и трудолюбивые люди».

Масава уже ездил со своими работами на выставки в Германию, Нидерланды и США. Там его произведения искусства продавались по цене от 150 до 15 тысяч долларов.

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