На самой высокой рождественской ёлке Великобритании зажгли гирлянду

Это самая большая рождественская ёлка в Великобритании. Она растёт в ботаническом саду Уэйкхерст в графстве Западный..

Это самая большая рождественская ёлка в Великобритании. Она растёт в ботаническом саду Уэйкхерст в графстве Западный Суссекс. Её высота – более 36 метров. Это почти в два раза выше рождественской ели, что каждый год устанавливают на Трафальгарской площади в центре Лондона.

Вообще-то, это дерево в Уэйкхерсте – гигантская вечнозелёная секвойя. Перед Рождеством её украшают огромной гирляндой из 1800 лампочек.

[Рассел Крофт, сотрудник ботанического сада Уэйкхерст]:

«Последние несколько недель стояла плохая погода. Поэтому теперь надо проверить все соединения и убедиться, что всё целое и будет работать».

Рождественскую гирлянду зажгут на этой неделе, и в Уэйкхерсте начнётся праздничный сезон. Сейчас идут заключительные приготовления.

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[Лоррейн Лекуртуа, сотрудница ботанического сада Уэйкхерст]:

«Мы начали работать над украшением дерева в конце августа – начале сентября. Первым делом надо достать гирлянду, потом проверить все лампочки и убедиться, что всё готово к работе».

Раньше в гирлянде были обычные лампочки. В 2006 году их заменили на энергосберегающие, поэтому огни уже не такие яркие. Зато гирлянда потребляет меньше электричества. Она будет украшать секвойю до 5 января.

Ботанический сад Уэйкхерст принадлежит Национальному фонду Великобритании, но управляют им Королевские ботанические сады Кью.

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