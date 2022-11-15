На самой высокой рождественской ёлке Великобритании зажгли гирлянду

Это самая большая рождественская ёлка в Великобритании. Она растёт в ботаническом саду Уэйкхерст в графстве Западный..
Дата загрузки: 2022-11-15
Это самая большая рождественская ёлка в Великобритании. Она растёт в ботаническом саду Уэйкхерст в графстве Западный Суссекс. Её высота – более 36 метров. Это почти в два раза выше рождественской ели, что каждый год устанавливают на Трафальгарской площади в центре Лондона.
Вообще-то, это дерево в Уэйкхерсте – гигантская вечнозелёная секвойя. Перед Рождеством её украшают огромной гирляндой из 1800 лампочек.
[Рассел Крофт, сотрудник ботанического сада Уэйкхерст]:
«Последние несколько недель стояла плохая погода. Поэтому теперь надо проверить все соединения и убедиться, что всё целое и будет работать».
Рождественскую гирлянду зажгут на этой неделе, и в Уэйкхерсте начнётся праздничный сезон. Сейчас идут заключительные приготовления.
[Лоррейн Лекуртуа, сотрудница ботанического сада Уэйкхерст]:
«Мы начали работать над украшением дерева в конце августа – начале сентября. Первым делом надо достать гирлянду, потом проверить все лампочки и убедиться, что всё готово к работе».
Раньше в гирлянде были обычные лампочки. В 2006 году их заменили на энергосберегающие, поэтому огни уже не такие яркие. Зато гирлянда потребляет меньше электричества. Она будет украшать секвойю до 5 января.
Ботанический сад Уэйкхерст принадлежит Национальному фонду Великобритании, но управляют им Королевские ботанические сады Кью.
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