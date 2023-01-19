В 2023-м Индия обгонит Китай по численности населения

В этом году Индия, скорее всего, обгонит Китай и станет самой густонаселённой страной мира. Об этом..

В этом году Индия, скорее всего, обгонит Китай и станет самой густонаселённой страной мира. Об этом сообщает ООН. Это произойдёт несмотря на то, что рост её населения замедляется.

В прошлом году впервые за 60 лет население Китая сократилось. И это исторический поворот, который будет иметь серьёзные последствия для экономики КНР и всего мира.

Индия оценивает своё население в миллиард 380 миллионов человек. В Китае официально числится миллиард 400 миллионов.

Это детская больница в Нью-Дели. Местный врач говорит, что высокая численность населения имеет свои преимущества, такие как молодая рабочая сила. С другой стороны возникают проблемы экономического роста и нехватки ресурсов.

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Впрочем, молодая мама Никита Бхола рада тому, что смогла родить своей дочери братика.

[Никита Бхола, жительница Нью-Дели]:

«Всегда хотела и мальчика, и девочку».

С 2011 года ежегодный прирост населения Индии составляет в среднем 1,2%. До этого в течение десяти лет население росло на 1,7%.

Некоторые прохожие на улицах Нью-Дели считают, что правительству нужно предпринять шаги, чтобы замедлить рост.

[Ажар Хан, житель Нью-Дели]:

«Они должны ввести какие-то правила и законы, чтобы помочь взять численность населения под контроль. Только если это сделают, мы сможем в будущем развиваться».

С 2019 до 2021 года коэффициент рождаемости в Индии составлял два ребёнка на одну женщину. Около 15 лет назад соотношение было 3,4х1.

Почти треть населения страны – это люди в возрасте от 15 до 29 лет. Таким образом Индия – одна из самых молодых стран мира.

Между тем, жители Китая говорят, что не хотят заводить больше детей, несмотря на то, что политику одного ребёнка отменили.

[житель Пекина]:

«Думаю, растить ребёнка сейчас слишком дорого: от самого детства до школы, а потом поиска работы, свадьбы и рождения собственных детей. Всё очень дорого. Пока у нас нет планов заводить второго ребёнка».

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет. Жителей страны стало на 850 тысяч меньше по сравнению с 2021. Рождаемость также сократилась до рекордно низкого уровня – семь рождений на тысячу человек.

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