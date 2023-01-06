Материковый Китай после трёх лет ограничений откроет границу с Гонконгом

Материковый Китай после трёх лет ограничений откроет границу со своим специальным административным районом Гонконг. Путешественникам, прибывающим..
Дата загрузки: 2023-01-06
Сейчас в Гонконге работает только три контрольно-пропускных пункта. После открытия границ их станет семь. Постепенно будет увеличиваться количество авиарейсов. Также снимут ограничение на число пассажиров в салоне самолёта. Пересекающим сухопутную границу придётся через Интернет бронировать место в очереди.
Пока за сутки будут пропускать 60 тысяч человек в одну сторону. Позже пропускную способность могут увеличить.
Коммунистические власти Китая три года проводили жёсткую политику «нулевой терпимости к COVID», но недавно резко ослабили ограничения. Люди стали возвращаться к обычной жизни. Однако из-за постоянных локдаунов в стране не выработался коллективный иммунитет, и люди теперь повально заражаются коронавирусом.
Несмотря на это, китайские власти открывают границы не только с Гонконгом, но и со всем миром.
Гонконг – бывшая британская колония. В 1997 году он вернулся под управление КНР. Однако путешественники по-прежнему должны проходить пограничный контроль. В 2020-м китайские власти ограничили передвижение через границу, что сильно ударило по экономике Гонконга, особенно по туристическому сектору.
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