Материковый Китай после трёх лет ограничений откроет границу с Гонконгом

Материковый Китай после трёх лет ограничений откроет границу со своим специальным административным районом Гонконг. Путешественникам, прибывающим на материк, больше не нужно отправляться на карантин, если они не больны. Однако на руках должен быть свежий отрицательный тест на COVID-19.

Сейчас в Гонконге работает только три контрольно-пропускных пункта. После открытия границ их станет семь. Постепенно будет увеличиваться количество авиарейсов. Также снимут ограничение на число пассажиров в салоне самолёта. Пересекающим сухопутную границу придётся через Интернет бронировать место в очереди.

Пока за сутки будут пропускать 60 тысяч человек в одну сторону. Позже пропускную способность могут увеличить.

Коммунистические власти Китая три года проводили жёсткую политику «нулевой терпимости к COVID», но недавно резко ослабили ограничения. Люди стали возвращаться к обычной жизни. Однако из-за постоянных локдаунов в стране не выработался коллективный иммунитет, и люди теперь повально заражаются коронавирусом.

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Несмотря на это, китайские власти открывают границы не только с Гонконгом, но и со всем миром.

Гонконг – бывшая британская колония. В 1997 году он вернулся под управление КНР. Однако путешественники по-прежнему должны проходить пограничный контроль. В 2020-м китайские власти ограничили передвижение через границу, что сильно ударило по экономике Гонконга, особенно по туристическому сектору.

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