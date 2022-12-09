Власти Китая объявили о самых значительных изменениях антиковидной политики с начала пандемии. Этому предшествовали недели общенациональных..

Власти Китая объявили о самых значительных антиковидных послаблениях с начала пандемии

Власти Китая объявили о самых значительных изменениях антиковидной политики с начала пандемии. Этому предшествовали недели общенациональных протестов против слишком строгих мер.

Ослабление правил позволит инфицированным людям с вялым или бессимптомным протеканием болезни оставаться на карантине дома. Также отменяют тестирование для тех, кто путешествует в пределах страны.

Объявление сразу стало хитом в китайских соцсетях. Оно также показало, что власти готовят полтора миллиарда граждан страны к жизни с вирусом.

Ещё до объявления послаблений отдельные города начали отменять некоторые меры. Одновременно в аптеки выросли очереди за антивирусными препаратами, а также наборами для экспресс-тестов. Спрос на последние за прошедшую неделю вырос почти в четыре раза.

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Вирусологи обеспокоены этой ситуацией. Они говорят, что из-за политики «ноль терпимости к COVID» в стране не выработался коллективный иммунитет. По некоторым оценкам, этой зимой от вируса в Китае может умереть до миллиона человек.

Границы страны остаются в основном закрытыми, но в их пределах уже начинается бум на путешествия.

Одновременно опросы показывают, что китайские туристы ещё не скоро вернутся на международный рынок. Большая половина респондентов говорит, что отложит путешествие за рубеж, даже если границы откроют. При этом в 2019 году Китай был крупнейшим поставщиком путешественников в мире.

В ноябре по стране прокатились небывалые по масштабам протесты против строгих антиковидных правил. Позже их подавили, направив на места огромное число полицейских.

Впрочем, они всё же периодически вспыхивают снова. Так, студенты некоторых университетов требуют отпустить их из общежитий на зимние каникулы. Последние три года они были вынуждены постоянно оставаться там. Это вызывало много недовольства.

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