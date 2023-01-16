Китай резко увеличил официальную статистику числа умерших от COVID. Согласно недавним данным, с тех пор как..

Почти 60 тысяч: Китай резко увеличил данные о смертях от COVID

Китай резко увеличил официальную статистику числа умерших от COVID. Согласно недавним данным, с тех пор как в декабре власти отменили политику «ноль терпимости» в отношении коронавируса, от болезни скончалось около 60 тысяч человек.

Это большой скачок в цифрах. Увеличить показатели Пекин вероятно вынудила критика со стороны других стран. При этом эксперты отмечают, что данные всё равно могут быть очень занижены.

Чиновник из Национального бюро здравоохранения сообщил, что с 8 декабря по 12 января в больницах Китая скончалось около 59 900 человек. По его словам, более 90% умерших были людьми в возрасте 65 лет и старше.

При этом он отметил, что количество госпитализаций в сутки уже прошло пик и начало сокращаться.

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В течение последнего месяца до корректировки статистики власти сообщали о пяти или менее смертях в сутки.

Это вызывало много вопросов на фоне длинных очередей в похоронные бюро Китая и гор мешков для трупов, которые можно увидеть при выходе из переполненных больниц.

Международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что глобально в этом году ожидается по крайней мере миллион смертей, связанных с COVID. При этом с самого начала пандемии Китай сообщил лишь чуть более чем о 5000 смертей. Это был один из самых низких показателей смертности в мире.

Стоит отметить, что политика «ноль терпимости» подразумевала строжайшие карантины и повсеместную изоляцию там, где выявляли даже несколько случаев. Вирусологи говорят, что такой подход привёл к тому, что в Китае не выработался коллективный иммунитет.

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