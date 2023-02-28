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ООН собрала для помощи Йемену только $1,2 млрд из $4,3 млрд

ООН собрала для помощи Йемену только $1,2 млрд из $4,3 млрд

ООН собрала 1,2 миллиарда долларов для помощи Йемену, где восемь лет назад началась гражданская война. При..

Дата загрузки: 2023-02-28

ООН собрала для помощи Йемену только $1,2 млрд из $4,3 млрд

ООН собрала 1,2 миллиарда долларов для помощи Йемену, где восемь лет назад началась гражданская война. При этом гуманитарная организация планировала собрать 4,3 миллиарда долларов. Такая сумма нужна для поддержки йеменцев в 2023 году.

По словам сотрудников ООН, в Йемене разворачивается одна из крупнейших гуманитарных катастроф на планете.

[Мартин Гриффитс, представитель ООН]:
«В этом году в Йемене 21 миллион 700 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи».

Война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы, изгнав правительство, захватили столицу и большую часть севера страны. Весной прошлого года стороны конфликта согласились на перемирие. Обстановка стала сравнительно спокойной. Однако мирное соглашение до сих пор не подписано.

[Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:
«После многих лет смертей, вынужденного переселения, разрушений, голода и страданий перемирие принесло людям реальную пользу. Возобновили работу аэропорт Саны и порт в Ходейде, но перемирие истекло через полгода. Ключевые положения остались в силе, но экономика испытывает огромные трудности».

По данным экспертов ООН, в Йемене существует двойная валютная система, двойной обменный курс, действуют ограничения на импорт и двойное налогообложение товаров. Годовая инфляция достигла 45%, а цены на продукты питания выросли на 58%.

При этом международным гуманитарным организациям постоянно не хватает финансирования. Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что в прошлом году число голодающих йеменцев сократилось со 160 тысяч до нуля, но ситуация может снова ухудшиться.

ВПП ООН снабжает продуктами питания в Йемене 13 миллионов человек. В этом году ей требуется почти три миллиарда долларов. Однако денег не хватает, и организация сокращает помощь.

В прошлом году крупнейшими донорами были США, Саудовская Аравия, Германия и Европейский союз.
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