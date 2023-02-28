ООН собрала для помощи Йемену только $1,2 млрд из $4,3 млрд

ООН собрала 1,2 миллиарда долларов для помощи Йемену, где восемь лет назад началась гражданская война. При..
Дата загрузки: 2023-02-28
ООН собрала 1,2 миллиарда долларов для помощи Йемену, где восемь лет назад началась гражданская война. При этом гуманитарная организация планировала собрать 4,3 миллиарда долларов. Такая сумма нужна для поддержки йеменцев в 2023 году.
По словам сотрудников ООН, в Йемене разворачивается одна из крупнейших гуманитарных катастроф на планете.
[Мартин Гриффитс, представитель ООН]:
«В этом году в Йемене 21 миллион 700 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи».
Война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы, изгнав правительство, захватили столицу и большую часть севера страны. Весной прошлого года стороны конфликта согласились на перемирие. Обстановка стала сравнительно спокойной. Однако мирное соглашение до сих пор не подписано.
[Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:
«После многих лет смертей, вынужденного переселения, разрушений, голода и страданий перемирие принесло людям реальную пользу. Возобновили работу аэропорт Саны и порт в Ходейде, но перемирие истекло через полгода. Ключевые положения остались в силе, но экономика испытывает огромные трудности».
По данным экспертов ООН, в Йемене существует двойная валютная система, двойной обменный курс, действуют ограничения на импорт и двойное налогообложение товаров. Годовая инфляция достигла 45%, а цены на продукты питания выросли на 58%.
При этом международным гуманитарным организациям постоянно не хватает финансирования. Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что в прошлом году число голодающих йеменцев сократилось со 160 тысяч до нуля, но ситуация может снова ухудшиться.
ВПП ООН снабжает продуктами питания в Йемене 13 миллионов человек. В этом году ей требуется почти три миллиарда долларов. Однако денег не хватает, и организация сокращает помощь.
В прошлом году крупнейшими донорами были США, Саудовская Аравия, Германия и Европейский союз.
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