Индийские города «трещат по швам»

Переполненные поезда и автобусы, духота в общественных местах и постоянно растущий лес небоскрёбов. Так сейчас выглядит..

Переполненные поезда и автобусы, духота в общественных местах и постоянно растущий лес небоскрёбов. Так сейчас выглядит жизнь в индийских мегаполисах. Численность населения Земли приближается к отметке в восемь миллиардов, а Индия тем временем готовится отнять у Китая титул самой густонаселённой страны мира.

Индийские города уже буквально «трещат по швам» из-за огромного числа мигрантов, которые приезжают из сельской местности в поисках работы. Многие устремляются в Нью-Дели и финансовый центр Мумбаи. Десятки тысяч людей там ютятся в трущобах с тёмными узкими переулками.

[жительница трущоб в Мумбаи]:

«Это наш маленький дом, и нас здесь шесть человек. Электричество и воду подают нерегулярно, канализация плохая. Она постоянно засоряется, но никто её не чистит, мусор здесь тоже не убирают».

Та же история и в трущобах Нью-Дели, где растущее население создаёт серьёзную нагрузку на инфраструктуру города. Жилья не хватает, воду и электричество подают с перебоями, дороги не ремонтируют.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[житель трущоб в Нью-Дели]:

«У нас только общественные туалеты: десять мужских и десять женских. А здесь живут не менее 5000 человек. Поэтому в туалеты выстраиваются длинные очереди».

В стране также серьёзные проблемы с трудоустройством. В большинстве секторов на одну вакансию претендуют тысячи кандидатов. Уровень безработицы в этом году достиг почти восьми процентов. Это выше среднемирового показателя в 5,5%.

Сотрудники Фонда ООН в области народонаселения считают, что в сельских районах Индии необходимо развивать инфраструктуру и создавать рабочие места. Тогда молодые люди не будут так стремиться в города в поисках работы и лучшей жизни.

В ООН ожидают, что Индия превзойдёт Китай по численности населения в следующем году. Сейчас в Индии живёт один миллиард 412 тысяч человек. В Китае – на 40 миллионов больше.

Также, по прогнозам ООН, население мира может вырасти до 8,5 миллиарда к 2030 году и до 10,4 миллиарда к 2100 году.

Короткая ссылка на эту страницу: