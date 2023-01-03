Долина павлинов в Индии привлекает сотни туристов

Любоваться павлинами в начале нового года для многих индийцев уже стало традицией. Сотни туристов устремляются в..
Дата загрузки: 2023-01-03
Любоваться павлинами в начале нового года для многих индийцев уже стало традицией. Сотни туристов устремляются в Каттак, где живёт целая стая этих птиц с красивыми хвостами.
[туристка]:
«Это захватывающе, и начинать новый год с наблюдения за павлинами – самое лучшее. Я раньше не видела столько этих птиц в одном месте. Они очень дружелюбные, и мы вместе со смотрителем их покормили».
Долина павлинов появилась здесь не так давно. Всё началось 24 года назад, когда местный пожилой индиец заметил трёх птиц. Он начал их подкармливать. В благоприятных условиях птицы стали хорошо размножаться.
Сейчас о павлинах заботится внук того мужчины.
[Канху Чаран Бехера, смотритель]:
«До пандемии здесь было около 110 павлинов, а сейчас их уже больше 160».
Смотритель кормит павлинов пшеницей и рисом. Компанию им постоянно составляют голуби, сизоворонки и другие пернатые.
Павлин – национальная птица Индии.
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