fb pixel
Телеканал NTD

Долина павлинов в Индии привлекает сотни туристов

Долина павлинов в Индии привлекает сотни туристов

Любоваться павлинами в начале нового года для многих индийцев уже стало традицией. Сотни туристов устремляются в..

Дата загрузки: 2023-01-03

Долина павлинов в Индии привлекает сотни туристов

Любоваться павлинами в начале нового года для многих индийцев уже стало традицией. Сотни туристов устремляются в Каттак, где живёт целая стая этих птиц с красивыми хвостами.

[туристка]:
«Это захватывающе, и начинать новый год с наблюдения за павлинами – самое лучшее. Я раньше не видела столько этих птиц в одном месте. Они очень дружелюбные, и мы вместе со смотрителем их покормили».

Долина павлинов появилась здесь не так давно. Всё началось 24 года назад, когда местный пожилой индиец заметил трёх птиц. Он начал их подкармливать. В благоприятных условиях птицы стали хорошо размножаться.

Сейчас о павлинах заботится внук того мужчины.

[Канху Чаран Бехера, смотритель]:
«До пандемии здесь было около 110 павлинов, а сейчас их уже больше 160».

Смотритель кормит павлинов пшеницей и рисом. Компанию им постоянно составляют голуби, сизоворонки и другие пернатые.

Павлин – национальная птица Индии.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...