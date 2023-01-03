Долина павлинов в Индии привлекает сотни туристов

Любоваться павлинами в начале нового года для многих индийцев уже стало традицией. Сотни туристов устремляются в..

Любоваться павлинами в начале нового года для многих индийцев уже стало традицией. Сотни туристов устремляются в Каттак, где живёт целая стая этих птиц с красивыми хвостами.

[туристка]:

«Это захватывающе, и начинать новый год с наблюдения за павлинами – самое лучшее. Я раньше не видела столько этих птиц в одном месте. Они очень дружелюбные, и мы вместе со смотрителем их покормили».

Долина павлинов появилась здесь не так давно. Всё началось 24 года назад, когда местный пожилой индиец заметил трёх птиц. Он начал их подкармливать. В благоприятных условиях птицы стали хорошо размножаться.

Сейчас о павлинах заботится внук того мужчины.

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[Канху Чаран Бехера, смотритель]:

«До пандемии здесь было около 110 павлинов, а сейчас их уже больше 160».

Смотритель кормит павлинов пшеницей и рисом. Компанию им постоянно составляют голуби, сизоворонки и другие пернатые.

Павлин – национальная птица Индии.

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