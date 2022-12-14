В Австралии дайверам-туристам говорят о проблемах Большого Барьерного рифа
Десятки туристов каждый день погружаются в воды Кораллового моря, чтобы своими глазами увидеть Большой Барьерный риф...
Дата загрузки: 2022-12-15
[турист из Индии]: «Я просто не могу описать восторг от знакомства с жизнью Большого Барьерного рифа и исследования подводного мира. Это удивительно». [туристка из Австралии]: «Удивительно наблюдать за жизнью внизу. Я и не подозревала, что есть так много разных кораллов, растений и маленьких рыб, которые живут среди рифов. Это впечатляет».
Гиды превращают экскурсию в образовательную программу. Её цель – рассказать людям о хрупкой экосистеме коралловых рифов, которую надо беречь.
[Анаис Маурер, гид]: «Люди приезжают сюда, чтобы открыть для себя Большой Барьерный риф. Как только они оказываются здесь, мы начинаем их обучать. Они видят рыбу и кораллы, им становится любопытно, и они задают вопросы».Гиды рассказывают, почему кораллы обесцвечиваются и погибают. Объясняют, что Барьерному рифу угрожают и деятельность людей, и ураганы, и потепление морской воды.
[туристка из Австралии]: «Надо больше стараться, чтобы остановить гибель рифов. Надеюсь, что хотя бы нашим внукам больше не придётся переживать за коралловые рифы».Большой Барьерный риф – крупнейший в мире коралловый риф. Его площадь – 340 тысяч квадратных километров. Он состоит из сети почти 3000 рифов.