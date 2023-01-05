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Очереди к врачам: север Индии во власти холодов

Очереди к врачам: север Индии во власти холодов

Север Индии страдает от непривычно холодной погоды. Это город Бхатинда. Здесь выстроилась очередь к детскому врачу...

Дата загрузки: 2023-01-05

Очереди к врачам: север Индии во власти холодов
Север Индии страдает от непривычно холодной погоды.

Это город Бхатинда. Здесь выстроилась очередь к детскому врачу.

[Равикант Гупта, врач]:
«Холод усилился в последние несколько дней. Поэтому люди болеют. Страдают дети, особенно – в возрасте от года до пяти лет. Появилось несколько типов вирусных инфекций. Симптомы – простуда, кашель и высокая температура. Также наблюдаем случаи вирусной диареи».

А это уже столица Нью-Дели. Здесь столбики термометров днём опустились до плюс пяти. По местным меркам это очень холодно.

Особенно тяжело приходится тем, кто живёт на улице без крыши над головой. Им раздают одеяла. Люди также греются у костров.

В Южной Азии зимы не такие холодные, как, к примеру, в России или Северной Америке. Однако при относительно низких температурах людям здесь приходится намного тяжелее, поскольку они не приспособлены. У многих нет тёплой одежды. Некоторые умирают от переохлаждения.
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