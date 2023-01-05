Очереди к врачам: север Индии во власти холодов

Север Индии страдает от непривычно холодной погоды. Это город Бхатинда. Здесь выстроилась очередь к детскому врачу...

Север Индии страдает от непривычно холодной погоды.

Это город Бхатинда. Здесь выстроилась очередь к детскому врачу.

[Равикант Гупта, врач]:

«Холод усилился в последние несколько дней. Поэтому люди болеют. Страдают дети, особенно – в возрасте от года до пяти лет. Появилось несколько типов вирусных инфекций. Симптомы – простуда, кашель и высокая температура. Также наблюдаем случаи вирусной диареи».

А это уже столица Нью-Дели. Здесь столбики термометров днём опустились до плюс пяти. По местным меркам это очень холодно.

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Особенно тяжело приходится тем, кто живёт на улице без крыши над головой. Им раздают одеяла. Люди также греются у костров.

В Южной Азии зимы не такие холодные, как, к примеру, в России или Северной Америке. Однако при относительно низких температурах людям здесь приходится намного тяжелее, поскольку они не приспособлены. У многих нет тёплой одежды. Некоторые умирают от переохлаждения.

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