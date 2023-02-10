Мхи и леса: что показывают на мебельной ярмарке дизайна в Стокгольме

Природа, наша планета и шведские леса. Всё это стало вдохновением для дизайн-студии Front. Она создаёт диваны..
Дата загрузки: 2023-02-11
Эта студия стала почётным гостем на Стокгольмской мебельной ярмарке. Но она не единственная поднимает тему ответственного дизайна.
Эта инсталляция называется «Сейчас или никогда». И мебели тут нет. Вместо неё – сырьё. И его именно столько, сколько можно получить при выделении килограмма СО2. Например, 2,1 килограмма ротанга или крошечный кусочек кожи.
[Кристофер Лундхольм, создатель экспозиции]:
«Мы начинаем думать по-другому, начинаем задумываться, какие материалы могли бы использовать и как мы их используем. Какие малоэффективны, а какие обеспечивают действительно отличный опыт».
Организаторы выставки хотят показать на примере, что материалы, которые мы выбираем для оформления офисов и квартир, имеют большое значение. Так, лучше выбирать дерево вместо нержавеющей стали и ротанг вместо кожи.
[Эмма Олберс, дизайнер]:
«Когда я занимаюсь дизайном и работаю с клиентами, даже если они думают об экологичности, они всё равно иногда считают, что внешний вид немного важнее. Вместо этого я пытаюсь сказать, что форма ограничена возможностями планеты».
Ещё одна экспозиция на выставке показывает, как можно повторно использовать отходы. Она называется «Затянув петлю». Например, старые джинсы переделаны в вешалки.
Это дело рук организации Solaris. Изначально она помогала дизайнерам повторно использовать пластик, сбрасываемый в океан, для создания мебели или модной одежды.
Теперь платформа пытается перерабатывать отходы до того, как они попадут в океан, напрямую сотрудничая с брендами.
Например, в 2022 году в сотрудничестве с Balmain платформа превратила бутылки для воды Evian в модную одежду.
При этом некоторые студии работают над тем, чтобы вообще отказаться от любых неперерабатываемых материалов.
Стокгольмская мебельная ярмарка длится четыре дня.
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