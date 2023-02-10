Природа, наша планета и шведские леса. Всё это стало вдохновением для дизайн-студии Front. Она создаёт диваны..

Мхи и леса: что показывают на мебельной ярмарке дизайна в Стокгольме

Природа, наша планета и шведские леса. Всё это стало вдохновением для дизайн-студии Front. Она создаёт диваны в виде камней, покрытых мхом, и лампы в виде грибов.

Эта студия стала почётным гостем на Стокгольмской мебельной ярмарке. Но она не единственная поднимает тему ответственного дизайна.

Эта инсталляция называется «Сейчас или никогда». И мебели тут нет. Вместо неё – сырьё. И его именно столько, сколько можно получить при выделении килограмма СО2. Например, 2,1 килограмма ротанга или крошечный кусочек кожи.

[Кристофер Лундхольм, создатель экспозиции]:

«Мы начинаем думать по-другому, начинаем задумываться, какие материалы могли бы использовать и как мы их используем. Какие малоэффективны, а какие обеспечивают действительно отличный опыт».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Организаторы выставки хотят показать на примере, что материалы, которые мы выбираем для оформления офисов и квартир, имеют большое значение. Так, лучше выбирать дерево вместо нержавеющей стали и ротанг вместо кожи.

[Эмма Олберс, дизайнер]:

«Когда я занимаюсь дизайном и работаю с клиентами, даже если они думают об экологичности, они всё равно иногда считают, что внешний вид немного важнее. Вместо этого я пытаюсь сказать, что форма ограничена возможностями планеты».

Ещё одна экспозиция на выставке показывает, как можно повторно использовать отходы. Она называется «Затянув петлю». Например, старые джинсы переделаны в вешалки.

Это дело рук организации Solaris. Изначально она помогала дизайнерам повторно использовать пластик, сбрасываемый в океан, для создания мебели или модной одежды.

Теперь платформа пытается перерабатывать отходы до того, как они попадут в океан, напрямую сотрудничая с брендами.

Например, в 2022 году в сотрудничестве с Balmain платформа превратила бутылки для воды Evian в модную одежду.

При этом некоторые студии работают над тем, чтобы вообще отказаться от любых неперерабатываемых материалов.

Стокгольмская мебельная ярмарка длится четыре дня.

Короткая ссылка на эту страницу: