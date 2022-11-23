Азербайджанскую борьбу зорхана могут включить в список ЮНЕСКО

В древности так тренировались персидские воины. А в средневековом Азербайджане это боевое искусство превратилось в национальный..

В древности так тренировались персидские воины. А в средневековом Азербайджане это боевое искусство превратилось в национальный вид спорта. Сейчас он известен как зорхана. Так же называются и спортивные залы, где тренируются и выступают атлеты – пехлеваны.

Эту традиционную борьбу вскоре могут включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

[Хайям Оруджев, тренер]:

«Этот вид спорта был разработан азербайджанским борцом. Он родился в Гяндже, его звали Пурьяи Вали. До него эту борьбу использовали только для тренировки солдат. Вали систематизировал упражнения и распространил этот вид спорта 700 лет назад, чтобы увлечь им молодёжь».

Тренировки пехлеванов начинаются с разминки. Потом борцы отжимаются на специальной доске. После этого занимаются с различными инструментами, имитирующими оружие.

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[Хайям Оруджев, тренер]:

«Каждый воин или спортсмен использует инструменты, которые подходят к его весовой категории. Например, булава, заменяющая меч, бывает разного веса. Самая лёгкая весит три килограмма. На соревнованиях используют булавы весом 20, 25 и 30 килограммов».

Точно неизвестно, когда это боевое искусство появилось в Азербайджане. Но в XV-XVII веках уже существовали спортивные арены в таких городах Тебриз, Баку и Гянджа. Эти арены и назвали зорханами, что означает «дома силы».

В последние десятилетия забытый вид спорта возрождается. Международные спортивные федерации проводят чемпионаты мира и Европы. В 2009 году сборная Азербайджана победила на европейском турнире, взяв 14 из 17 золотых медалей.

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