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Как попугай боролся с людьми за места гнездования

Как попугай боролся с людьми за места гнездования
Как попугай боролся с людьми за места гнездования

В австралийском городе Катумба белый какаду решительно боролся с защитами карнизов от гнездования птиц. Их установили на карнизах торгового центра.

Какаду клювом вырывал металлические шипы, придерживая их лапками, и сбрасывал на тротуар. Детали десятков секций, которые попугай уже вытащил, лежали на земле.

Случайный прохожий наблюдал за действиями птицы. Мужчина, поняв, что какаду доведёт дело до конца, снял видео.

Какаду – умные и очень общительные птицы. Учёные Венского университета выяснили, что когнитивные способности какаду такие же, как у 4-летних детей.

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