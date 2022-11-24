В австралийском городе Катумба белый какаду решительно боролся с защитами карнизов от гнездования птиц. Их установили на карнизах торгового центра.
Какаду клювом вырывал металлические шипы, придерживая их лапками, и сбрасывал на тротуар. Детали десятков секций, которые попугай уже вытащил, лежали на земле.
Случайный прохожий наблюдал за действиями птицы. Мужчина, поняв, что какаду доведёт дело до конца, снял видео.
Какаду – умные и очень общительные птицы. Учёные Венского университета выяснили, что когнитивные способности какаду такие же, как у 4-летних детей.
Как попугай боролся с людьми за места гнездования
В австралийском городе Катумба белый какаду решительно боролся с защитами карнизов от гнездования птиц. Их установили на карнизах торгового центра.