Расстрелять кабанов: в Техасе проблему инвазивного вида решают с автоматами

Над полями в центре Техаса пролетает вертолёт. Но четыре пассажира не просто осматривают пейзажи. Они охотятся..

Над полями в центре Техаса пролетает вертолёт. Но четыре пассажира не просто осматривают пейзажи. Они охотятся на диких кабанов. На юго-востоке США, особенно в Техасе, этот вид считается инвазивным.

Местная компания берёт с охотников примерно 3000 долларов за два часа в вертолете. Кабанов отстреливают из штурмовых винтовок и автоматов.

[Митчелл Биркетт, охотник]:

«Конечно, получаешь массу удовольствия и можешь стрелять из больших пушек. Но также понимаешь, что помогаешь решить действительно большую проблему, с которой сталкивается Техас».

Командир экипажа использует свой опыт бывшего боевого стрелка в морской пехоте США. Он рассказывает, когда заряжать, стрелять и прекращать стрельбу по диким кабанам и койотам. Именно по этим двум видам разрешено открывать огонь.

[Тейлор Кери, командир экипажа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В штате Техас кабаны расплодились до полутора миллионов особей. И их численность постоянно растёт. Размножение фактически вышло из-под контроля. Они в основном сосредоточены на востоке, юге и в центре Техаса. Так что мы как бы в эпицентре свинячей проблемы».

Кабанов завезли в Северную Америку сотни лет назад. С тех пор они наносят ущерб сельскому хозяйству, разрывая почву и поедая растения. Эти животные вырастают до 180 килограммов и передвигаются стадами.

[Микайла Киллам, зоолог]:

«Большинство наших хищников просто не могут конкурировать с ними. На техасском ландшафте единственное, что может противостоять взрослой дикой свинье, — это пума и аллигатор. Но их просто не хватает».

Что касается туш убитых кабанов, то их не убирают. Зоологи отмечают, что дикие свиньи могут поедать плоть. Кроме того, в регионе достаточно койотов. Так что их туши точно не будут проблемой.

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