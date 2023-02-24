Как собаки разных пород реагируют на волчий вой, выяснили в Венгрии

Почему одни собаки воют чаще, чем другие? Ответ на этот вопрос решили найти венгерские учёные. Они..
Дата загрузки: 2023-02-26
Животным включали трёхминутную запись волчьего воя и наблюдали за реакцией.
[исследовательница]:
«Главный вывод в том, что всё зависит от породы. Собаки тех пород, которые генетически ближе к волкам, чаще отвечают воем. Они также проявляют больше тревоги, чем собаки менее родственные волкам».
Собаки современных пород отвечали на вой обычным лаем.
[исследователь]:
«Во время одомашнивания этот вой, игравший роль призыва к групповой сплочённости и защите территории, потерял важность. Собак поместили в человеческое общество, им стала не нужна стая, в которой нуждаются волки».
Впрочем, различие в поведении во время эксперимента проявили только собаки старше пяти лет. Все молодые питомцы просто лаяли.
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