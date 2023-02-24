Почему одни собаки воют чаще, чем другие? Ответ на этот вопрос решили найти венгерские учёные. Они..

Как собаки разных пород реагируют на волчий вой, выяснили в Венгрии

Почему одни собаки воют чаще, чем другие? Ответ на этот вопрос решили найти венгерские учёные. Они провели эксперимент, в котором участвовали почти 70 собак 28 пород.

Животным включали трёхминутную запись волчьего воя и наблюдали за реакцией.

[исследовательница]:

«Главный вывод в том, что всё зависит от породы. Собаки тех пород, которые генетически ближе к волкам, чаще отвечают воем. Они также проявляют больше тревоги, чем собаки менее родственные волкам».

Собаки современных пород отвечали на вой обычным лаем.

[исследователь]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, различие в поведении во время эксперимента проявили только собаки старше пяти лет. Все молодые питомцы просто лаяли.

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