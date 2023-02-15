9 выживших достали из-под обломков в Турции за последние часы

Удивительные моменты в Турции. Во вторник, через 8 дней после землетрясения, спасатели достали из-под завалов разрушенного..

Удивительные моменты в Турции. Во вторник, через 8 дней после землетрясения, спасатели достали из-под завалов разрушенного дома в Турции 18-летнего выжившего.

Также, как сообщили местные СМИ, удалось спасти 17-летнего подростка.

[спасатель]:

«Мы спасём вас, дайте на вас посмотреть».

В целом за тот день живыми извлекли не менее девяти человек. Среди них 65-летний мужчина и женщина, которая провела под завалами более 200 часов.

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Спасатели говорят, что поиски можно продолжать ещё много дней.

[Адбул Кадир Полатоглу, спасатель]:

«15-16 дней… Человек может выжить до 20 дней. Мы помним это после землетрясения в Измите, Стамбуле… я помню, что спустя 18-19 дней мы находили живых людей. Поскольку, если они не ранены, если есть пространство, то выжить можно».

Между тем, общее число погибших в Турции и соседней Сирии уже превышает 41 тысячу человек.

Катаклизм принёс масштабные разрушения в десятки городов обеих стран. В итоге многие выжившие оказались на улице в условиях холодов и ночных заморозков.

Президент Турции Тайип Эрдоган признал, что были проблемы с изначальным реагированием на землетрясения, которые начались 6 февраля. Однако теперь, по его словам, ситуация под контролем.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Катастрофа, которая произошла на территории между двумя странами, была ближе к поверхности на семь километров, по сравнению с другими землетрясениями в истории. Из-за этого разрушительная сила была больше. Высвобожденная энергия была равна сотням мощных атомных бомб».

Бедствие разрушило водопроводные сети, системы очистки воды, канализации и критически важную инфраструктуру. Представители ВОЗ предупреждают, что это, помимо гуманитарного кризиса, может также привести к кризису в области здравоохранения.

[Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Турции]:

«Действительно, нанесён серьёзный ущерб системе водоснабжения. Антисанитария вызывает серьёзную озабоченность и увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, и вспышек инфекционных заболеваний».

Сегодня продолжается массовая миграция людей из пострадавших регионов. Многие люди оставляют свои дома и не знают, смогут ли когда-то вернуться.

По словам Эрдогана, из наиболее пострадавших городов уже уехало более двух миллионов 200 тысяч человек. Также сотни тысяч домов либо полностью разрушены, либо непригодны для жизни.

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