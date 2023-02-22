В Бразилии оползень сошёл на побережье, завалив дома

В Бразилии продолжаются спасательные операции на фоне наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями. И число погибших..
Дата загрузки: 2023-02-26
В Бразилии продолжаются спасательные операции на фоне наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями. И число погибших продолжает расти – жертв уже 46.
Вот так выглядит сейчас прибрежная зона в городе Сан-Себастьян, штат Сан-Паулу, где погибших больше всего. Здесь сошёл оползень.
[местная жительница]:
«Я знала многих, кто здесь жил – большинство из тех, кто под завалом».
[местная жительница]:
«Тяжело. И грустно. Мы ищем нашу маму под завалами, но не знаем точно, там ли она. Тяжело».
[местная жительница]:
«Мы с Филиппом и моим мужем Милтоном спасли несколько выживших. Их завалило, но не сильно, и их можно было вытащить».
В поисках помогают волонтёры. Орудуют лопатами и топорами. Порой – и голыми руками.
Непогода терзает юго-восток Бразилии. За последние несколько дней в прибрежной зоне штата Сан-Паулу выпало более 600 миллиметров осадков. Такого раньше не было за всю историю наблюдений.
2500 человек были вынуждены покинуть свои дома.
И в ближайшие дни ливни в регионе продолжатся, а это значит, что возможны новые бедствия.
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