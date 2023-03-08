На отдалённом индонезийском острове Серасан спасатели ищут признаки жизни после масштабного оползня. Тонны земли сошли прямо..

Десятки погибших и пропавших без вести: в Индонезии оползень сошёл на дома

На отдалённом индонезийском острове Серасан спасатели ищут признаки жизни после масштабного оползня.

Тонны земли сошли прямо на жилые дома в деревне Натуна. Оползень был длиной 100-200 метров.

Уже обнаружили 15 погибших. Ещё 42 человека числятся пропавшими без вести.

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Нескольких пострадавших на судне отправили в больницу на острове Калимантан.

Серасан находится в 80 километрах от острова Борнео, в южной части Южно-Китайского моря. Остров окружён неспокойными водами с высокими волнами.

Перед тем, как сошёл оползень, в этом регионе шесть дней без перерыва шёл проливной дождь.

На помощь спасателям власти обещают направить больше военных и спецтехники.

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