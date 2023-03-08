Мазут с затонувшего танкера прибивает к берегам филиппинского острова Миндоро

Берега филиппинского острова Миндоро всё больше покрываются мазутом. Его приносит вместе с приливами от затонувшего танкера,..

Берега филиппинского острова Миндоро всё больше покрываются мазутом. Его приносит вместе с приливами от затонувшего танкера, который перевозил примерно 800 тонн нефтепродуктов. Он потерпел крушение 28 февраля из-за проблем с двигателем. Проходившее мимо судно взяло на борт экипаж.

По словам морских биологов, из-за разлива под угрозой оказались 36 тысяч гектаров коралловых рифов, мангровых зарослей и морских водорослей.

Власти запретили ловить рыбу. Только в провинции Восточный Миндоро заработка лишились не менее 18 тысяч рыбаков.

[рыбак]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Пока рыбаки собирают мазут на побережье.

[рыбак]:

«Вот мазут, который мы собрали вдоль нашей береговой линии. Это с затонувшего танкера».

На ликвидацию последствий разлива также вышли более 40 сотрудников береговой охраны и волонтёров.

[волонтёр]:

«Это может занять некоторое время, поскольку мазута ещё много. И он не только здесь, но и в других местах. Поэтому нельзя сказать, когда мы закончим. Приливы постоянно приносят мазут. Вчера мы очистили эту территорию, а сегодня здесь опять грязно».

Местные жители также жалуются на плохое самочувствие: многих тошнит от запаха нефтепродуктов, у некоторых болит голова.

Между тем, идут поиски затонувшего танкера. Его местоположение известно только приблизительно. Специалисты предполагают, что он опустился на глубину 360 метров. В поисковой операции задействуют глубоководный аппарат с дистанционным управлением.

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