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Романтичные и смелые образы показала Carolina Herrera на Неделе моды в Нью-Йорке

Романтичные и смелые образы показала Carolina Herrera на Неделе моды в Нью-Йорке

Романтичные, смелые и элегантные образы представил модный дом Carolina Herrera на Неделе моды в Нью-Йорке. Показ..

Дата загрузки: 2023-02-15

Романтичные и смелые образы показала Carolina Herrera на Неделе моды в Нью-Йорке

Романтичные, смелые и элегантные образы представил модный дом Carolina Herrera на Неделе моды в Нью-Йорке. Показ проходит в зале отеля Plaza. Модели демонстрируют коктейльные и вечерние платья, а также классические дневные наряды.

Креативный директор бренда Уэс Гордон использовал в новой коллекции ткани с цветочным принтом, тюль, кружева и шёлк. Образы дополнены ручной вышивкой.

[Уэс Гордон, креативный директор компании Carolina Herrera]:
«Элегантность – это сочетание роскоши и сдержанности. Я черпал вдохновение в нарядах австрийской императрицы Сисси».

Дизайнер говорит, что ему нравится, когда повседневная одежда выглядит так же роскошно, как коктейльная или вечерняя.

[Уэс Гордон, креативный директор компании Carolina Herrera]:
«Эти наряды можно носить в течение дня. И мне нравится относиться к дневной одежде с тем же почтением, с которым бренды относятся к вечернему платью».

Венесуэльско-американский дизайнер Каролина Эррера основала модный дом в 1980 году. Она 12 лет одевала Жаклин Кеннеди, которая считалась законодательницей моды, красоты и изящества своего времени.
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