Жителям этой датской деревни стало намного проще купить молока или других продуктов. Более двух лет в..

Магазин в морском контейнере без продавцов: новый тренд в Дании

Жителям этой датской деревни стало намного проще купить молока или других продуктов.

Более двух лет в Увелсе примерно в 30 километрах от Копенгагена не было ни одного продуктового магазина. Единственный магазин закрылся после того, как владелец решил уйти.

Это означало, что около 1000 жителей должны были садиться в машину и проезжать не менее семи километров до ближайшего крупного города даже за буханкой хлеба.

Теперь проблема решена. В центре городка открылся мини-супермаркет. Внутри около 600 видов товаров, в том числе свежие продукты, такие как фрукты и хлеб.

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Особенность магазина в том, что в нём нет продавцов.

[Михаэль Нильсен, местный фермер]:

«Мы решили открыть здесь временный магазин в морском контейнере. Мы хотим удержать людей в деревне, поэтому они могут делать покупки здесь».

Около 200 из 500 домохозяйств Увелса приобрели долю в проекте.

[Бодиль Йордан, местная жительница]:

«Я могу покупать на месте, не нужно ехать в магазин далеко. Это намного легче. Это хорошо для города, хорошо для нашей сплочённости, и можно пообщаться с людьми». [Бьорн Багге, местный житель]:

«Всё концентрируется в более крупных городах. В деревнях нет продуктовых магазинов. Это проблема. Это означает, что небольшие деревни умрут, поскольку никто не захочет в них жить».

Проблема действительно не уникальна. По всей Дании из-за инфляции массово закрываются магазины. Речь о небольших городах с населением меньше 40 тысяч человек. Они уже потеряли пятую часть своих супермаркетов.

Такие магазины самообслуживания могут стать выходом. Доступ в магазин покупатель получает, сканируя QR-код смартфоном, а затем вводя свой личный цифровой идентификационный номер.

За всеми действиями покупателей следят десять камер. В конце нужно оплатить покупки на кассе самообслуживания.

А тем, у кого нет смартфона, можно использовать специальные брелоки с чипом.

Сейчас в Дании работает 16 подобных магазинов. Ожидается, что к концу года их будет от 50 до 100.

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